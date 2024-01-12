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Giriş Tarihi: 12.1.2024

2. şok Boyd'dan!

2. şok Boyd’dan!

29 yaşındaki futbolcu, 1.3 milyon Euro’luk alacağı için CAS’a başvurdu. Tazminatla birlikte rakamın 1.6 milyon Euro’ya ulaşması bekleniyor

Beşiktaş, kısa bir süre önce Victor Ruiz ile ilgili CAS'ta görülen davada 2.7 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, ikinci şoku bir diğer eski futbolcusu Tyler Boyd'la yaşıyor. Beşiktaş'ta ikinci kez lisansı çıkarılmadığı için geçtiğimiz kasım ayında sözleşmesini feshedip Los Angeles'a dönen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 1.3 milyon Euro'luk alacağı için CAS'a başvurdu. Söz konusu rakamın tazminat ile birlikte 1.6 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.

TOPLAMDA 4.3 MİLYON EURO (141 MİLYON TL)
Victor Ruiz'e geçtiğimiz günlerde 2.7 milyon Euro ödeme yapan Beşiktaş, Boyd davasını da kaybederse kasasından toplamda 4.3 milyon Euro (141 milyon TL) çıkacak. Beşiktaş'ta sadece 35 maçta forma giyen ve 4 gol-1 asistlik katkı veren ABD'li futbolcu, iki kez kiralık olarak başka takımlara (Sivas ve Çaykur Rize) gönderilmişti.

CARVALHO VE DANILO LİSTEDE
Teknik direktör sorununu Fernando Santos'la çözen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Portekizli hoca, takıma yönelik ilk analizinde defans bloğunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, hem stoper hem de 6 numara pozisyonu için girişimlere başladı. Real Betis'in 31 yaşındaki futbolcusu William Carvalho (Ön libero) ve Paris Saint Germain'in 32 yaşındaki yıldızı Danilo Pereira'yı (Stoper) listesine dahil eden siyah-beyazlılar, iki oyuncunun maliyetlerini araştırıp teklifini sunacak.

ANTE REBİC KULÜP ARIYOR
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında... Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi. Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almıştı.

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2. şok Boyd'dan!
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