2. şok Boyd’dan!

Beşiktaş, kısa bir süre önceSiyah-beyazlı yönetim, ikinci şoku bir diğer eski futbolcusu Tyler Boyd'la yaşıyor.Söz konusu rakamın tazminat ile birlikte 1.6 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.Victor Ruiz'e geçtiğimiz günlerde 2.7 milyon Euro ödeme yapan Beşiktaş, Boyd davasını da kaybederse kasasından toplamda 4.3 milyon Euro (141 milyon TL) çıkacak.ABD'li futbolcu, iki kez kiralık olarak başka takımlara (Sivas ve Çaykur Rize) gönderilmişti.Teknik direktör sorununu Fernando Santos'la çözen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Portekizli hoca, takıma yönelik ilk analizinde defans bloğunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, hem stoper hem de 6 numara pozisyonu için girişimlere başladı. Real Betis'in 31 yaşındaki futbolcusu William Carvalho (Ön libero) ve Paris Saint Germain'in 32 yaşındaki yıldızı Danilo Pereira'yı (Stoper) listesine dahil eden siyah-beyazlılar, iki oyuncunun maliyetlerini araştırıp teklifini sunacak.Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında... Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi. Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almıştı.