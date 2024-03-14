2 yıldız haber bekliyor

Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin ardından Gaziantep FK maçının da kaybedilmesi moralleri bozarken, gelecek planlarını da sekteye uğrattı.İki yıldız ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan yöneticiler Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve futbol koordinatörü Samet Aybaba, 1 hafta içinde kontrat için adımı atacaklarını bildirdi.Şu ana kadar ne Cenk ne de Salih'e rakamsal olarak bir öneride bulunmayan siyah- beyazlı kurmayların, takımın kötü gidişi nedeniyle süreci biraz daha uzatabileceği gelen haberler arasında.