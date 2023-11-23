230 milyon €’luk teminatı versin çekilirim

“Bizim derdimiz, illa başkan olmak değil, öyle bir egomuz da yok. Projeler güzel, kimsenin emeğini küçümsediğim yok ama hiçbir projenin ayakları yere basmıyor”
Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde düzenlediği proje lansmanında, "BeşiktaşApp projesinden 1.5 yılda 25milyon dolar gelir elde etmeyiplanlıyoruz. Yönetimimizde çokiyi arkadaşlar var, istersek 4.5yılda borcu sıfırlarız" ifadelerini kullanmıştı. Arat'a, rakibi Serdal Adalı'dan yanıt geldi.
25 MİLYON DOLAR GETİREN APP KİMSEDE YOK
25 milyon dolar getiren APP'nin hiçbir kulüpte olmadığını belirten Adalı, "Benim ekibimde de bu işlerden anlayan önemli isimler var. Biz mi bir şey atladık diye araştırdık. Barcelona'nınbuna benzer bir uygulaması var, çokbenzer. Oradan bir arkadaşımı aradım,senelik gelirin 3 milyon Euro'yugeçmediğini öğrendim. Hiç böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız" şeklinde konuştu. Adalı şöyle devam etti:
ÇALIŞTIĞI KURUMLARLA GÖRÜŞSÜN
"Hasan Bey sunduğuprojeyle 4.5 yılda Beşiktaş'ınborcunu ödemeyitaahhüt ediyorsa profesyonelolarak görev yaptığıholdingler ve bankalar var,hemen oralarla görüşsün.Borcumuz 220-230 milyonEuro (7 milyar 215 milyon500 bin TL) civarında. Birtaahhütnameyle teminatmektubunu divan kurulunateslim etsin, yarın adaylıktançekileyim. Derdimizilla başkan olmak değil,öyle bir egomuz yok. Projelergüzel, kimsenin emeğiniküçümsediğim yokama hiçbir projenin ayaklarıyere basmıyor."