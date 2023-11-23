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Giriş Tarihi: 23.11.2023

230 milyon €’luk teminatı versin çekilirim

Ogün ŞAHİNOĞLU
230 milyon €’luk teminatı versin çekilirim

“Bizim derdimiz, illa başkan olmak değil, öyle bir egomuz da yok. Projeler güzel, kimsenin emeğini küçümsediğim yok ama hiçbir projenin ayakları yere basmıyor”

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde düzenlediği proje lansmanında, "Beşiktaş App projesinden 1.5 yılda 25 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Yönetimimizde çok iyi arkadaşlar var, istersek 4.5 yılda borcu sıfırlarız" ifadelerini kullanmıştı. Arat'a, rakibi Serdal Adalı'dan yanıt geldi.

25 MİLYON DOLAR GETİREN APP KİMSEDE YOK
25 milyon dolar getiren APP'nin hiçbir kulüpte olmadığını belirten Adalı, "Benim ekibimde de bu işlerden anlayan önemli isimler var. Biz mi bir şey atladık diye araştırdık. Barcelona'nın buna benzer bir uygulaması var, çok benzer. Oradan bir arkadaşımı aradım, senelik gelirin 3 milyon Euro'yu geçmediğini öğrendim. Hiç böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız" şeklinde konuştu. Adalı şöyle devam etti:

ÇALIŞTIĞI KURUMLARLA GÖRÜŞSÜN
"Hasan Bey sunduğu projeyle 4.5 yılda Beşiktaş'ın borcunu ödemeyi taahhüt ediyorsa profesyonel olarak görev yaptığı holdingler ve bankalar var, hemen oralarla görüşsün. Borcumuz 220-230 milyon Euro (7 milyar 215 milyon 500 bin TL) civarında. Bir taahhütnameyle teminat mektubunu divan kuruluna teslim etsin, yarın adaylıktan çekileyim. Derdimiz illa başkan olmak değil, öyle bir egomuz yok. Projeler güzel, kimsenin emeğini küçümsediğim yok ama hiçbir projenin ayakları yere basmıyor."

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230 milyon €’luk teminatı versin çekilirim
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