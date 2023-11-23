230 milyon €’luk teminatı versin çekilirim

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde düzenlediği proje lansmanında,ifadelerini kullanmıştı. Arat'a, rakibi Serdal Adalı'dan yanıt geldi.25 milyon dolar getiren APP'nin hiçbir kulüpte olmadığını belirten Adalı, "Benim ekibimde de bu işlerden anlayan önemli isimler var. Biz mi bir şey atladık diye araştırdıHiç böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız" şeklinde konuştu. Adalı şöyle devam etti:Borcumuz 220-230 milyonEuro (7 milyar 215 milyon500 bin TL) civarında. Birtaahhütnameyle teminatmektubunu divan kurulunateslim etsin, yarın adaylıktançekileyim. Derdimizilla başkan olmak değil,öyle bir egomuz yok. Projelergüzel, kimsenin emeğiniküçümsediğim yokama hiçbir projenin ayaklarıyere basmıyor."