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Giriş Tarihi: 15.12.2023

3-4 transferle daha İyi yerlere geleceğiz

3-4 transferle daha İyi yerlere geleceğiz

Çalımbay, “3 puanla bitirdik bu da bizim için moral oldu. Takıma yapılacak takviyelerin katkısıyla kötü gidişatı durduracağımıza inanıyorum” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şunları söyledi: "Düşüncelerimin başında genç arkadaşlarımızın hepsini kullanmak vardı. Öyle de oldu. Beşiktaş'a çok şey katacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik, bu da bizim için moral oldu. Ara dönemde 3-4 transfer yaparak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Taraftarımız, gerçekten mükemmel. Tribünlerde bu kadar çok olmalarını kimse bekleniyordu."

TARAFTARDAN TRİBÜN ŞOV
Beşiktaş'a İsviçre'deki maçta büyük destek vardı. Gündüz saatlerinde Lugano sokaklarını marşlar ve tezahüratlarla inleten siyahbeyazlı taraftarlar, desteklerini karşılaşmada da sürdürdü. Tribünlerde yaklaşık 5 bin Beşiktaşlı futbolsever vardı. Taraftarlar karşılaşmanın bitişi sonrası siyah-beyazlı futbolcuları tribüne çağırıp alkışladı.

CHAMBERLAİN KIZARDI!
Maçın son dakikalarında yaşanan ikili mücadelede Steffen, Chamberlain'e sert girince ortalık bir anda karıştı. Siyahbeyazlı oyuncular araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu olay sonrası hakem her iki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

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3-4 transferle daha İyi yerlere geleceğiz
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