3-4 transferle daha İyi yerlere geleceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şunları söyledi: "Düşüncelerimin başında genç arkadaşlarımızın hepsini kullanmak vardı. Öyle de olduKazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik, bu da bizim için moral oldu. Ara dönemde 3-4 transfer yaparak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Taraftarımız, gerçekten mükemmel. Tribünlerde bu kadar çok olmalarını kimse bekleniyordu."Beşiktaş'a İsviçre'deki maçta büyük destek vardı. Gündüz saatlerinde Lugano sokaklarını marşlar ve tezahüratlarla inleten siyahbeyazlı taraftarlar, desteklerini karşılaşmada da sürdürdü. Tribünlerde yaklaşık 5 bin Beşiktaşlı futbolsever vardı. Taraftarlar karşılaşmanın bitişi sonrası siyah-beyazlı futbolcuları tribüne çağırıp alkışladı.Maçın son dakikalarında yaşanan ikili mücadelede Steffen, Chamberlain'e sert girince ortalık bir anda karıştı. Siyahbeyazlı oyuncular araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu olay sonrası hakem her iki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.