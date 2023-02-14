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Giriş Tarihi: 14.2.2023

3 bölgeye odaklandı

Ogün ŞAHİNOĞLU
3 bölgeye odaklandı

Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley ve Onur sonrasında sol bek, sol kanat ve ön libero için çalışmalar sürüyor

Siyah-beyazlılar devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut transferleriyle kadrosunu güçlendirirken çalışmalar da devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte transferde ihtiyaç olan mevkiler ve gelecek sezonun planlaması üzerine yaptığı çalışmalarda 3 mevki öne çıktı. Sol stopere Colley'i, sağ beke Onur'u alıp, 8 numarayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş'ta gündem sol bek, sol kanat ve ön libero.

Esquivel'de rakip Racing ve River Plate
Beşiktaş'ta transferler devam ederken, Arjantin basınından El Litoral gazetesi, Lucas Esquivel iddiasında bulundu. CA Union forması giyen 21 yaşındaki sol beki Racing Club ve River Plate'in de istediğinin altı çizilirken oyuncunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.

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