3 bölgeye odaklandı

Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley ve Onur sonrasında sol bek, sol kanat ve ön libero için çalışmalar sürüyor
Siyah-beyazlılar devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut transferleriyle kadrosunu güçlendirirken çalışmalar da devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte transferde ihtiyaç olan mevkiler ve gelecek sezonunplanlamasıüzerine yaptığı çalışmalarda3 mevki öneçıktı. Sol stopere Colley'i, sağ beke Onur'u alıp, 8 numarayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş'ta gündem sol bek,sol kanat ve önlibero.
Esquivel'de rakip Racing ve River Plate
Beşiktaş'ta transferler devam ederken, Arjantin basınından El Litoral gazetesi, LucasEsquivel iddiasında bulundu. CA Union forması giyen 21 yaşındakisol beki Racing Club veRiver Plate'in de istediğininaltı çizilirken oyuncunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.