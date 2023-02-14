3 bölgeye odaklandı

Siyah-beyazlılar devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut transferleriyle kadrosunu güçlendirirken çalışmalar da devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte transferde ihtiyaç olan mevkiler veSol stopere Colley'i, sağ beke Onur'u alıp, 8 numarayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş'ta gündemBeşiktaş'ta transferler devam ederken, Arjantin basınından El Litoral gazetesi,iddiasında bulundu. CA Union forması giyenoyuncunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.