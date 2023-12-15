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Giriş Tarihi: 15.12.2023

3 günde döndüler!

Ogün ŞAHİNOĞLU
3 günde döndüler!

Beş isim kulübe ihtar çekince ‘bedelsiz fesih’ ve ‘tazminat’ tehlikesini düşünen yönetim, geri vites yaptı. Futbolcuların A takımla idmanlara katılmasına karar verildi

Beşiktaş'ta pazartesi günü kadro dışı bırakılan Aboubakar, Eric Bailly, Rosier, Ghezzal ve Jean Onana'ya mecburi af çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla 5 ismi, "Performans düşüklüğü ve uyumsuzlukları" gerekçesiyle takımdan uzaklaştırmıştı. Oyuncular, bu kararı kabul etmezken menajerleri aracılığıyla kulübün bildirimine karşı ihtarname ile yanıt verdi.

MAÇLAR KONUSUNDA GÖZLER ÇALIMBAY'DA
Samet Aybaba ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, hem oyuncular hem de menajerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ortaya çıkan sonuç, 5 futbolcunun da A Takım'a dönerek idmanlara katılması oldu. Kadro dışı kalan isimler cumartesi günü antrenmanına katılacak ancak maç kadrosunda olup olmayacaklarına teknik direktör Rıza Çalımbay karar verecek. Hukuki olarak FIFA nezdinde sorun yaşanmaması için yönetimin bu adımı attığı öğrenildi.

HOCALAR DEĞİŞTİKÇE SAKATLIKLAR ARTIYOR
ŞENOL Güneş ile başladığı sezonda, Burak Yılmaz'a da sorumluluk veren Beşiktaş'ta son olarak Rıza Çalımbay göreve gelmişti. Ancak her hoca ile birlikte sakatlıklar artarak devam etti. Bir ara 13'e çıkan sakat sayısı şu an için 10... Bu oyuncuların 5'i adale problemi yaşıyor. BMJ Open Sport & Exercise Medicine'nin araştırmasına göre de antrenör değişiklikleri takımlarda hamstring (Bacak arka kası) sakatlıklarının artışına neden oluyor. Araştırmada teknik adam değişikliği, hamstring yaralanmalarında %276 gibi bir artışla yüksek düzeyde ilişkilendirildi.

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