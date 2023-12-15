3 günde döndüler!

Beşiktaş'ta pazartesi günü kadro dışı bırakılanve J'ya mecburi af çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla 5 ismi, "gerekçesiyle takımdan uzaklaştırmıştı. Oyuncular, bu kararı kabul etmezken menajerleri aracılığıyla kulübün bildirimine karşı ihtarname ile yanıt verdi.Samet Aybaba ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, hem oyuncular hem de menajerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ortaya çıkan sonuç, 5 futbolcunun da A Takım'a dönerek idmanlara katılması oldu.Hukuki olarak FIFA nezdinde sorun yaşanmaması için yönetimin bu adımı attığı öğrenildi.ŞENOL Güneş ile başladığı sezonda, Burak Yılmaz'a da sorumluluk veren Beşiktaş'ta son olarak Rıza Çalımbay göreve gelmişti. Ancak her hoca ile birlikte sakatlıklar artarak devam etti. Bir ara 13'e çıkan sakat sayısı şu an için 10... Bu oyuncuların 5'i adale problemi yaşıyor. BMJ Open Sport & Exercise Medicine'nin araştırmasına göre de antrenör değişiklikleri takımlarda hamstring (Bacak arka kası) sakatlıklarının artışına neden oluyor. Araştırmada teknik adam değişikliği, hamstring yaralanmalarında %276 gibi bir artışla yüksek düzeyde ilişkilendirildi.