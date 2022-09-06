3 örnekle iptal talebi

Futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesi Beşiktaş cephesini kızdırdı. Yönetim, Brezilyalı oyuncunun arkadaşını korumak için hamle yaptığını belirten bir savunmayla kartın iptali için TFF'ye başvurdu. Dün kulüptenbaşlığıyla yayınlanan açıklamada, "21 Aralık 2011'de AZ Alkmaar kalecisi Esteban Alvarado, 20 Ekim 2007'de Beşiktaş file bekçisi Rüştü Reçber, 23 Aralık 2020'de Başakşehirli futbolcu Rafael'in kırmızı kart görmesi ve itirazlar sonucu bunların sonradan iptal edilmesi" emsal gösterilerek, kartın iptali istendi. Bu arada Josef de neden kart gördüğünü anlamadığını belirterek,dedi.Beşiktaş Kulübü, Ankara'da yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yayınladı. Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaylım ateşine tutan siyah-beyazlılar şu ifadeleri kullandı: "Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Ayıp, çirkin ve gerilimi artıran yegane faktör olmuştur. Ayrıca baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır. Sanki bu kart, olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. Bu kartın derhal iptalini talep ediyoruz. Ayrıca Ankaragücü Teknik Direktörü'nün bir genç futbolcuya söylemi bir başka çirkinliktir. Bu hoca yarın kendi oyuncusuna ne der, merak konusudur."Ankaragücü Kulübü de olaylarla ilgili açıklama yaptı: "Kara bir gece yaşandı. Sahaya giren taraftarın cezasını yargı verecektir. Kulübümüz de ceza ile karşı karşıya... Ancak rakip taraftara ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden; bu futbolculara sahip çıkan kulüpler değişmeden; genç bir futbolcuyu eleştiren bir teknik direktörü hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden ülkemizde futbol kültürünün değişeceğini inanmıyoruz."