3 silahşörler kartal’ı uçurdu

Bu sezon oynadığı 10 resmi maçtaalan Beşiktaş sadece Avrupa Ligi'nde Ajax'a kaybetti.şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yaparken özellikle hücum hattındaki oyuncularının performansıyla sonuç almayı başardı.kaydetti.Ayrıca Rafa ve Gedson birbirleridışında iki asiste dahaimza atarak 22 golün katkısınıvermiş oldu. Siyahbeyazlılarıngeçen sezonagöre hücum gücü üst seviyeyeçıkarken, İmmobile deGedson Fernandesise kariyer sezonunu yaşıyor.Portekizli oyuncu bugünedek 3 golden fazlasını attığıbir sezon yaşayamamıştı.