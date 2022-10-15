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Giriş Tarihi: 15.10.2022

3. yerli soru işareti

3. yerli soru işareti
LİGDE yarın Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael kadro kararsızlığı yaşıyor. Kalede Ersin ve stoperde Tayyip Talha dışında görev vereceği 3. yerli oyuncu için henüz kararını veremeyen Fransız çalıştırıcı, Tayfur Bingöl ile sakatlıktan yeni dönen Salih Uçan arasında kaldı. Ghezzal'ın geri dönüşüyle birlikte Tayfur'u, Masuaku'nun yerine sol beke çekmeyi gündemde tutan tecrübeli hoca, Dele Alli'yi her ne kadar oynatmak istese de 3. yerli için o bölgede Salih'i de değerlendirebilir.

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3. yerli soru işareti
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