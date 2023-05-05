3 yıldıza imza ödülü

Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak.Bu sezon performanslarıyla dikkat çekenvemasaya oturulacak ilk isimler. Yeni sezona girerken sözleşmelerinin son yılında olacak olan üç oyuncunun Haziran 2024'te bitecek kontratlarının 2 yıl uzatılması planlanıyor. Futbolcularının sözleşme şartları da iyileştirilecek. Cenk, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti.TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kulüplere para cezası yağdırdı. Kurul, saha olayları, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 510 bin TL, Beşiktaş'a 580 bin TL, Trabzonspor ise 276 bin TL fatura kesti. Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra yaptığı olay paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken siyah-beyazlı yönetici Serhan Çetinsaya ise 21 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL cezaa ldı.