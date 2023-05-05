3 yıldıza imza ödülü

Siyah-beyazlı yönetim, performanslarıyla takımın son dönemdeki çıkışında önemli rol oynayan söz konusu oyuncuların mukavelesini ekonomik iyileştirme yaparak 2’şer yıl daha uzatacak
Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk etaptasağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numaraarayışında olan siyah-beyazlı kulüp,bu 4 takviyeyi haziran'dabitirecek. Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dıştransfer kadar içeride de hareketlibir dönem yaşanacak.
CENK'İN OPSİYONU DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve SalihUçan masaya oturulacak ilk isimler. Yeni sezona girerken sözleşmelerinin son yılında olacak olan üç oyuncunun Haziran 2024'te bitecek kontratlarının 2 yıl uzatılması planlanıyor. Futbolcularının sözleşme şartları da iyileştirilecek. Cenk, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti. Siyah-beyazlılarda Salih8 milyon, Mert Günok da 10 milyonTL kazanıyor.
PFDK'DAN GÖRÜLMEMIŞ PARA CEZALARI
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kulüplere para cezası yağdırdı. Kurul, saha olayları, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 510 bin TL, Beşiktaş'a 580 bin TL, Trabzonspor ise 276 bin TL fatura kesti. Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra yaptığı olay paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken siyah-beyazlı yönetici Serhan Çetinsaya ise 21 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL cezaa ldı.