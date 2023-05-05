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Giriş Tarihi: 5.5.2023

3 yıldıza imza ödülü

Ogün ŞAHİNOĞLU
3 yıldıza imza ödülü

Siyah-beyazlı yönetim, performanslarıyla takımın son dönemdeki çıkışında önemli rol oynayan söz konusu oyuncuların mukavelesini ekonomik iyileştirme yaparak 2’şer yıl daha uzatacak

Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olan siyah-beyazlı kulüp, bu 4 takviyeyi haziran'da bitirecek. Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dış transfer kadar içeride de hareketli bir dönem yaşanacak.

CENK'İN OPSİYONU DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan masaya oturulacak ilk isimler. Yeni sezona girerken sözleşmelerinin son yılında olacak olan üç oyuncunun Haziran 2024'te bitecek kontratlarının 2 yıl uzatılması planlanıyor. Futbolcularının sözleşme şartları da iyileştirilecek. Cenk, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti. Siyah-beyazlılarda Salih 8 milyon, Mert Günok da 10 milyon TL kazanıyor.



PFDK'DAN GÖRÜLMEMIŞ PARA CEZALARI
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kulüplere para cezası yağdırdı. Kurul, saha olayları, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 510 bin TL, Beşiktaş'a 580 bin TL, Trabzonspor ise 276 bin TL fatura kesti. Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra yaptığı olay paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken siyah-beyazlı yönetici Serhan Çetinsaya ise 21 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL cezaa ldı.

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3 yıldıza imza ödülü
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