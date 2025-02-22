3.5 ay sonra ilk 4’e taşıdı

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmek için mutlaka ilk 4 içinde yer almak ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda olan siyah beyazlılar, Solskjaer ile 3 maçta ligde gelişim gösterdi ve sıralamada yükselişe geçerek, 14 hafta sonra 4'üncü sıraya çıktı. Norveçli hoca yönetiminde ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, 10 puan topladı. Beşiktaş, bu süreçte ayrıca Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 yenerken, UEFA Avrupa Ligi'nde Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Tek yenilgisini Hollanda temsilcisi Twente'den 1-0'lık skorla aldı.

ANTALYA'DA KAMPA GİRDİLER

Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş, teknik ekibin talebi doğrultusunda Antalya'da kampa girdi. Solskjaer'in İstanbul'daki hava şartları nedeniyle daha sağlıklı antrenmanlar yapabilmek adına böyle bir istekte bulunduğu belirtildi.