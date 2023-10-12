4 saatlik kongre zirvesi

Beşiktaş yönetiminin UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano şoku sonrası aldığı olağanüstü kongre kararının ardından, başkan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Karar sonrası soluğu Bodrum'daki yazlığında alıp biraz kafa dinleyen ve siyahbeyazlı takımın 2-0 kazandığı İstanbulspor maçına da gitmeyen Çebi, İstanbul dönüşü de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.Çoğunlukdevam etmesi yönündegörüş belirtti. Başkanın mesaiarkadaşlarını dinledikten sonraadaylığını koyma kararı aldığıöğrenildi. Camianın önde gelenisimleriyle de bir araya gelecekolan Çebi, cumartesi gününekadar kararını netleştirecek.Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bu süreçte adaylığına soğuk bakan ailesini de ikna etmesi bekliyor. Yakınlarının" diyerek Çebi'ye devam etmemesi yönünde telkinde bulunduğu ileri sürülmüştü.Kulübü, resmi internet sitesinden açıklama yaparak, olağanüstü seçimli genel kurulun 2024'ün mayıs ayına erteleneceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, seçimin mutlaka en geç aralık ayının ilk haftasında yapılacağının altı çizilirken "Tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" ifadeleri kullanıldı