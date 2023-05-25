4 yetmez fazlası lazım

Daha önceden belirlenen sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara takviyelerinin yeterli olmayacağını düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü; sağ kanat, forvet ve yedek kaleci de istiyor
Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer dosyasını Adana Demirspor maçı öncesi açmak istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, 4-1'lik galibiyetin ardından ekibiyle Ümraniye'de toplandı. 1 gün dinlendikten sonragelecek sezon için planınınetleştiren tecrübeli çalıştırıcı,daha önce belirlenen 4 takviyeninüstüne yenilerini ekledi. Sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara transferlerini kafaya çoktan yazan 70 yaşındaki hoca, gidecek oyuncular ve kadroderinliği açısından 7-8 ismin alınmasıgerektiğini düşünüyor.
TRANSFER EKİBİNİN ÖNERDİĞİ İSİMLERİ DEĞERLENDİRDİ
4 mevkiye ek olarak Güneş; sağ kanat, rotasyona bir forvet ve Ersin Destanoğlu'nun durumuna bağlı olarak yedek kaleci çalışması yapılmasını istedi. Transfer ekibinin önerilerini debizzat ekibiyle değerlendirmeye başlayantecrübeli teknik adam, kısa süreiçerisinde listedeki oyuncularla ilgilikesin kararını iletecek. Transferde geç kalınmasını istemeyen Güneş'in, yönetime bu isteğini özel olarak da vurgulayacağı kaydedildi.
GİDECEKLER BELLİ OLDU
ŞENOL Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kafasında fikir oluşturduğu belirtildi. Bunlararasında Kerem AtakanKesgin, Berkay Vardar'ınkiralık; Jackson Mulekaile Francisco Montero'nunise kulübün menfaatlerineuygun teklifler gelmesihalinde bonservisle gönderebileceğikanaatinde olduğukaydedildi.