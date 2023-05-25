4 yetmez fazlası lazım

Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer dosyasını Adana Demirspor maçı öncesi açmak istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, 4-1'lik galibiyetin ardından ekibiyle Ümraniye'de toplandı.Sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara transferlerini kafaya çoktan yazan 70 yaşındaki hoca,4 mevkiye ek olarak Güneş; sağ kanat, rotasyona bir forvet ve Ersin Destanoğlu'nun durumuna bağlı olarak yedek kaleci çalışması yapılmasını istedi.Transferde geç kalınmasını istemeyen Güneş'in, yönetime bu isteğini özel olarak da vurgulayacağı kaydedildi.ŞENOL Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kafasında fikir oluşturduğu belirtildi.