40 milyon TL’lik yük sponsora!

Beşiktaş'ta yeni sezonda stadyumun adı için Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklar sürüyor. Sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimin, bu konudaYeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin'ya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti.Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu. Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi.