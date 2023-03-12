45 dakika gücü var

Beşiktaş'ta tüm gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalan Cezayirli kanat oyuncusu, Antalyaspor maçıyla 11'e dönüş yapacaktı.Bu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, tamamen iyileşti.Teknik direktör Şenol Güneş, takımın hücum gücünü artırmak adına bir an önce faydalanmak istediği Rachid Ghezzal'ı hafta içinde gerçekleştirilen antrenmanlarda Nathan Redmond ile dönüşümlü bir şekilde as takımda denedi.Deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşındaki tecrübeli ismi, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürüp, kendisinden maksimum verim almayı planlıyor.Ali GÜLTİKENBeşiktaş'ın oyun aklıvarlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş çok büyük bir güç kaybı yaşıyor.Bugün Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la beraber sahada olacak bir Ghezzal bu oyuncuları da muhakkak daha etkili hale getirecektir. Alexandru Maxim'in takıma katılmasıyla beraber bu dörtlü yan yana oynayabilirse Beşiktaş muazzam bir hücum gücüne sahip olacaktır. Beşiktaş'ın sahada bir oyun aklına ihtiyacı var.