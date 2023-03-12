45 dakika gücü var

Şenol Güneş, Redmond’la dönüşümlü olarak as takımda denediği yıldız futbolcunun fiziksel açıdan tam hazır olmadığına karar verdi
Beşiktaş'ta tüm gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalan Cezayirli kanat oyuncusu, Antalyaspor maçıyla 11'e dönüş yapacaktı. Ancak ısınırkenkasığında ağrı hissedince kadrodışı kaldı. Bir sonraki Ankaragücümaçında da görev yapamadı. Bu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, tamamen iyileşti.
HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Teknik direktör Şenol Güneş, takımın hücum gücünü artırmak adına bir an önce faydalanmak istediği Rachid Ghezzal'ı hafta içinde gerçekleştirilen antrenmanlarda Nathan Redmond ile dönüşümlü bir şekilde as takımda denedi. Yaptığıdeğerlendirme sonrasında talebesinin sadece45 dakikayı kaldırabilecek fizikgücüne sahip olduğuna karar verdi. Deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşındaki tecrübeli ismi, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürüp, kendisinden maksimum verim almayı planlıyor.
BİR GÖRÜŞ
Ali GÜLTİKEN
Beşiktaş'ın oyun aklı Ghezzal'ın varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş çok büyük bir güç kaybı yaşıyor. Ghezzal, yalnızcaoynayan değil, oynatanda bir futbolcu. Bugün Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la beraber sahada olacak bir Ghezzal bu oyuncuları da muhakkak daha etkili hale getirecektir. Alexandru Maxim'in takıma katılmasıyla beraber bu dörtlü yan yana oynayabilirse Beşiktaş muazzam bir hücum gücüne sahip olacaktır. Beşiktaş'ın sahada bir oyun aklına ihtiyacı var. Bunun enönemli ismi deGhezzal gibigözüküyor.