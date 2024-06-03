4x4 yükseliş

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, performansıyla yükselmeye devam ediyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının piyasa değerlerini gözler önüne sererken siyah-beyazlıların genç forveti de yer aldı.Zirvede Leeds United'dan Wilfred Gnonto (42 milyon Euro) bulunurken liste, Leicester City forması giyenve Club Brugge'de oynayanşeklinde oluştu.YENİ sezon için teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, yerliyabancı çok sayıda isim ile görüşüyor. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin görev aldığı Kara Kartal'da yönetimin hedefi takımı uzun yıllar emanet edeceği ismi bulup ardından buna göre takviyeleri yapmak. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ile Nuri Şahin'in de adı geçerken, başkan Hasan Arat ve kurmaylarının, adı sır gibi saklanan yabancı bir teknik adam ile de temasta olduğu iddia edildi.