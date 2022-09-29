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Giriş Tarihi: 30.9.2022

4x4’lük imza!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
4x4’lük imza!

Aylık 15 bin TL’ye oynayan Ersin Destanoğlu 4 yıllık anlaşma sonrasında yıllık 13 milyon TL alacak. 21 yaşındaki kaleci, bu imzayla birlikte takımın en çok kazanan yerli oyuncusu olacak

Yaz transfer döneminde Avrupa hayali kuran ancak resmi teklif gelmediği için bu arzusu gerçekleşmeyen Ersin Destanoğlu, sezona çok kötü bir performansla başlamış ve taraftarın da tepkisinden nasibini almıştı. 21 yaşındaki kalecinin sahaya odaklanmasını ve konsantrasyonunu toparlamasını isteyen yönetim, sözleşme pazarlıklarını tamamladı. Altyapıdan yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten aylık 15 bin TL kazanan milli oyuncu, takımına 4 yıllık imza atacak. Yapılan görüşmelerde 12 milyon TL yıllık garanti ücret üzerinde yoğunlaşılırken taraflar, 13 milyon TL'ye anlaşmaya son noktayı koydu. Bu kazançla birlikte genç eldiven, takımın en çok kazanan yerli oyuncusu konumuna yükselecek.

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