4x4’lük imza!

Yaz transfer döneminde Avrupa hayali kuran ancak resmi teklif gelmediği için bu arzusu gerçekleşmeyen Ersin Destanoğlu, sezona çok kötü bir performansla başlamış ve taraftarın da tepkisinden nasibini almıştı.Altyapıdan yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten aylıkkazanan milli oyuncu, takımına 4 yıllık imza atacak. Yapılan görüşmelerdeyıllık garanti ücret üzerinde yoğunlaşılırken taraflar,anlaşmaya son noktayı koydu.