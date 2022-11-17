5 isme güneş doğacak

Altyapıdan en az 5 oyuncuyu Antalya kampına götürmek istediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Elimizde bir cevher var. Bunu doğru şekilde işleyip vitrine çıkarmalıyız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'daki altyapı tesislerini ziyaret etti. Altyapıdan sorumlu Futbol A.Ş. yöneticisi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya gelen tecrübeli hoca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 70 yaşındakiteknik adam, antrenörleretek tek en beğendikleri isimlerisorarken, U19 ve U17 baştaolmak üzere tüm futbolcularılistesine ekledi.Siyah-beyazlıların hocası,hem İstanbul hem de Antalya'dayapacakları kampaaltyapıdan en az 5oyuncuyu dahil etmeyidüşündüğünüifade etti. Güneş bu toplantıda, "Siz burada imkânsızlıklar içinde imkân yaratmışsınız. Beşiktaş'ın daTürk futbolunun da kurtuluşualtyapıdır. Burada büyükbir cevher var. Bunu endoğru şekilde işleyip vitrineçıkarmalıyız. Yavaş yavaş takıma entegre ederek gençlerden fayda sağlamalıyız" diye konuştu.