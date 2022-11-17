5 isme güneş doğacak

eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'daki altyapı tesislerini ziyaret etti. Altyapıdan sorumlu Futbol A.Ş. yöneticisi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya gelen tecrübeli hoca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Güneş bu toplantıda, "Siz burada imkânsızlıklar içinde imkân yaratmışsınız.Yavaş yavaş takıma entegre ederek gençlerden fayda sağlamalıyız" diye konuştu.