5 kuruş indirim yok!

Beşiktaş'ta oynamak istemeyen, sakatlığını bahane ederek idmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, Portekiz basınını meşgul etmeyi sürdürüyor. Record'dan konuya dair iddia geldi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Rafa, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını kulübe bildirdi. Hatta ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını yönetime iletti. Buna rağmen yakın çevresi, kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Bunun nedeni hem Beşiktaş defterini sorunsuz bir şekilde kapatabilmesi hem de imajının zarar görmemesi."

BENFİCA, DEFTERİ TAMAMEN KAPATMIYOR

"Türkiye'de oyuncunun tavrı sert şekilde eleştiriliyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor. Futbolcuyla ilgilenen eski kulübü Benfica cephesi ise sürecin zor ve muhtemelen uzun olacağının farkında. Yine de Rui Costa yönetimi, Rafa'nın dönüş ihtimalini tamamen kapatmıyor. Beşiktaş artık oyuncu için 15 milyon değil 5 milyon Euro istiyor; ancak Rafa bedelsiz ayrılmakta ısrarcı." Fakat Beşiktaş cephesi, Rafa Silva'nın bonservis bedelinde hiçbir indirimin söz konusu olmadığını ifade ediyor.