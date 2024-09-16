50 yıldır mağduruz!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Rafa Silva'ya ayrı bir parantez açan Uçar, "Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil.Ciddi bir yatırım yaptık bu sene oyunculara. Her maçta tekme yiyor bu adam" dedi. Ali Şansalan'ın kararlarından da memnun olmadıklarını kaydederken sözlerine şöyle devam etti: "Biz hakemden elli yıldır memnun değiliz. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var. Kart göstermedi.Ama mağduruz."BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakibin kurduğu baskıdan çıkmaları için kırmızı kartın kendilerine yardımcı olduğunu itiraf etti. Hollandalı çalıştırıcı şöyle konuştu: "Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. İkinci yarıdaki performansımızdan mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. İki puanı kaybeden tarafız. 2-3 gol atabilirdik, golü yememiz işi zorlaştırdı. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur."