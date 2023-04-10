5iktaş tam yol

Maç fazlasıyla ikinciliğe yükselen Beşiktaş, zirve iddiasını sürdürdüMaçın ilk diliminde siyah-beyazlılar istenilen performansı ortaya koyamadı. Ritim yakalamakta zorlanan Beşiktaş'a karşı direnç gösteren Giresun, Bajic ile 21'de öne geçerken ev sahibi bu dakikadan sonra ateşlendi. Salih'in kazandırdığı penaltıyı ağlarla buluşturan Aboubakar, devreye girerken Ghezzal'ın asistini de geri çevirmedi ve takımını öne geçirdi.Kalan bölümde Beşiktaş kontrollü oynamaya çalışırken rakibine karşı savunmada özellikle Colley'nin üst düzey performansıyla geçit vermedi. Kartal, 5 maçta 15 puan toplarken ortaya çıkan tablonun mimarı Şenol Güneş de taraftarların övgüsünü tezahüratlar ve alkışlarla aldı.Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyuna giren ve 1 gol, 3 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın 10 kişilik zaferinin en önemli mimarı olan Nathan Redmond, Giresunspor maçının da başarılı isimleri arasındaydı. İngiliz yıldız, siyah-beyazlıların üçüncü golüne imzasını atarak takımına skor katkısı yapmaya devam etti. Kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta ağları sarsan Redmond, bu sezon toplamda 5 gol ve 6 asistle oynadı.