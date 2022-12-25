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Giriş Tarihi: 25.12.2022

6 isme kesik!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
6 isme kesik!

Tecrübeli teknik adam, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası’nda 4-2 galibiyetle biten Şanlıurfaspor maçının kadrosundan tam 6 ismi kulübeye çekti

Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor. Bugün oynanacak zorlu mücadele için kupa maçından sonra yoğun çalışma yapan teknik ekip, nihai kararını verdi. Beşiktaş'ta, Şanlıurfaspor'a karşı bekleneni veremeyen 6 oyuncu bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekilecek. Kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in 11'de görev vermeyeceği isimler olacak. Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yerine Şanlıurfaspor maçında sonradan oyuna girip tabelaya etki eden N'Koudou ile Weghorst görevlendirilecek.

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6 isme kesik!
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