700 milyon TL uçtu!

Beşiktaş'ın 2022 yılı 3. Olağan Divan Kurulu yapıldı. Kurul başkanı Tevfik Yamantürk'un eleştirileri, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin cevabı ve takımın eski futbolcularının maliyetleri güne damga vurdu. İşte Çebi'nin sözleri: "Benim yönetimimden kaynaklanmayan toplam 3 milyar TL borç var. Biraz insaf diyorum.""Divan başkanının 'Burayı yönetecek adam yok' ifadeleri yakışık almamıştır. Eleştiriye varım ancak hakaret farklı.Bu abes kelimeleri de şiddetle kınıyorum. 3 milyar borç olana kadar kimse ağızını açmadı. O gün Şenol Güneş giderken yorum yapmıyorsunuz, o dönem bir şekilde zorlanarak gönderildi. Artık hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok."Amatör branşlarda harcama açığı 12 milyon Euro'ydu şu anda bu rakam 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. 3 sene önce buraya geldiğimizde 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA için borçsuzluk yazıları yoktu. 675 milyon TL kefalet vererek burayı ayakta tutmaya çalıştık. En önemlisi pandemi döneminde 3 kupa kazandık. Kolum kırıldı, 3 kez Kovid-19 hastalığına yakalandım. Herkes evinde oturduğunda ben gece gündüz mücadele etmek zorunda kaldım."BEŞİKTAŞ'IN güncel borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün toplam borcunun raporlarına göre 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğunu söyledi. Sezgin, toplam borçalacak farkının ise 5 milyar 692 milyon lira olduğunu belirtti.Bu rakamın %56'sını finansal borçlar oluşturuyor. Borcun 4'te 3'ünün ise uzun vadeli olduğu ifade edildi.