Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri 700 milyon TL uçtu!
Giriş Tarihi: 4.12.2022

700 milyon TL uçtu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
700 milyon TL uçtu!

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında ipler gerildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Tevfik Yamantürk’ün eleştirilerine cevap verirken kendi yönetiminden kaynaklanmayan 3 milyar TL borç olduğunu söyledi

Beşiktaş'ın 2022 yılı 3. Olağan Divan Kurulu yapıldı. Kurul başkanı Tevfik Yamantürk'un eleştirileri, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin cevabı ve takımın eski futbolcularının maliyetleri güne damga vurdu. İşte Çebi'nin sözleri: "Boyd'dan 180 milyon, Ljajic'ten 220 milyon, Lens'ten 240 milyon, Douglas'tan da 80 milyon lira olmak üzere, yaklaşık 700 milyon zarar var. Pandeminin zararı ise 115 milyon Euro. Benim yönetimimden kaynaklanmayan toplam 3 milyar TL borç var. Biraz insaf diyorum."

GÜNEŞ GİDERKEN HERKES SUSTU
"Divan başkanının 'Burayı yönetecek adam yok' ifadeleri yakışık almamıştır. Eleştiriye varım ancak hakaret farklı. Ben kimseyle arkadaşlık, ortaklık yapmaya, komşu olmaya çalışmıyorum. Bu abes kelimeleri de şiddetle kınıyorum. 3 milyar borç olana kadar kimse ağızını açmadı. O gün Şenol Güneş giderken yorum yapmıyorsunuz, o dönem bir şekilde zorlanarak gönderildi. Artık hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Beşiktaşlıların yüzde 90'ı bizi destekliyor, ama yüzde 10'un sesi daha fazla çıkıyor."

3 KEZ KOVİD OLDUM, PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 KUPA KAZANDIK
"Amatör branşlarda harcama açığı 12 milyon Euro'ydu şu anda bu rakam 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. 3 sene önce buraya geldiğimizde 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA için borçsuzluk yazıları yoktu. 675 milyon TL kefalet vererek burayı ayakta tutmaya çalıştık. En önemlisi pandemi döneminde 3 kupa kazandık. Kolum kırıldı, 3 kez Kovid-19 hastalığına yakalandım. Herkes evinde oturduğunda ben gece gündüz mücadele etmek zorunda kaldım."

NET BORÇ 5.7 MİLYAR TL
BEŞİKTAŞ'IN güncel borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün toplam borcunun raporlarına göre 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğunu söyledi. Sezgin, toplam borçalacak farkının ise 5 milyar 692 milyon lira olduğunu belirtti. Borç geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %23 artış gösterdi. Bu rakamın %56'sını finansal borçlar oluşturuyor. Borcun 4'te 3'ünün ise uzun vadeli olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Aksaray’da eski nişanlı dehşeti: 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
KIZILELMA ayaklarını yerden kesti! "Zor tutuyoruz"
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
700 milyon TL uçtu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA