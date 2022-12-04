700 milyon TL uçtu!

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında ipler gerildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Tevfik Yamantürk’ün eleştirilerine cevap verirken kendi yönetiminden kaynaklanmayan 3 milyar TL borç olduğunu söyledi
Beşiktaş'ın 2022 yılı 3. Olağan Divan Kurulu yapıldı. Kurul başkanı Tevfik Yamantürk'un eleştirileri, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin cevabı ve takımın eski futbolcularının maliyetleri güne damga vurdu. İşte Çebi'nin sözleri: "Boyd'dan 180 milyon,Ljajic'ten 220 milyon,Lens'ten 240 milyon,Douglas'tan da 80 milyonlira olmak üzere, yaklaşık700 milyon zarar var. Pandemininzararı ise 115 milyonEuro. Benim yönetimimden kaynaklanmayan toplam 3 milyar TL borç var. Biraz insaf diyorum."
GÜNEŞ GİDERKEN HERKES SUSTU
"Divan başkanının 'Burayı yönetecek adam yok' ifadeleri yakışık almamıştır. Eleştiriye varım ancak hakaret farklı. Ben kimseyle arkadaşlık,ortaklık yapmaya,komşu olmaya çalışmıyorum. Bu abes kelimeleri de şiddetle kınıyorum. 3 milyar borç olana kadar kimse ağızını açmadı. O gün Şenol Güneş giderken yorum yapmıyorsunuz, o dönem bir şekilde zorlanarak gönderildi. Artık hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Beşiktaşlılarınyüzde 90'ı bizi destekliyor,ama yüzde 10'un sesi dahafazla çıkıyor."
3 KEZ KOVİD OLDUM, PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 KUPA KAZANDIK
"Amatör branşlarda harcama açığı 12 milyon Euro'ydu şu anda bu rakam 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. 3 sene önce buraya geldiğimizde 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA için borçsuzluk yazıları yoktu. 675 milyon TL kefalet vererek burayı ayakta tutmaya çalıştık. En önemlisi pandemi döneminde 3 kupa kazandık. Kolum kırıldı, 3 kez Kovid-19 hastalığına yakalandım. Herkes evinde oturduğunda ben gece gündüz mücadele etmek zorunda kaldım."
NET BORÇ 5.7 MİLYAR TL
BEŞİKTAŞ'IN güncel borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün toplam borcunun raporlarına göre 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğunu söyledi. Sezgin, toplam borçalacak farkının ise 5 milyar 692 milyon lira olduğunu belirtti. Borç geçtiğimizyılın aynı döneminegöre %23 artış gösterdi. Bu rakamın %56'sını finansal borçlar oluşturuyor. Borcun 4'te 3'ünün ise uzun vadeli olduğu ifade edildi.