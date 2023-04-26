7/24 derbiyi yaşıyor!

Boş günde izin yapmayan tecrübeli isim, dün de antrenman 17.00’de başlamasına rağmen yardımcılarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde tesislere gelerek ezeli rakiplerini çalıştı
Beşiktaş yarışa "devamya da tamam" anlamınıtaşıyan G.Saray derbisineodaklandı. Teknik direktörŞenol Güneş de ekstramesai ile kritik maça hazırlanıyor.Takıma verilen izindeboş durmayan, dün de antrenman17.00'de olmasına rağmensabah erken saatlerdeyardımcılarını tesislerdentoplayan deneyimlihoca, ezeli rakiplerininson beş maçınıtekrar istedi.
SAHADAKİ DİZİLİŞ VE İLK 11 DEĞİŞMEYECEK
Güneş, son şeklini vereceği görüntülü analizleri takım toplantısında oyuncularıyla paylaşacak. Tecrübeli çalıştırıcınınayrıca, Galatasaraylıfutbolcuların mevki açısındanraporlarını hazırlatacağıve talebelerinden, karşılarındaoynayacak rakipleriniezberlemesini isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın, derbiye Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası Ümraniyespor maçında olduğu gibi 4-3-3 dizilişi ve aynı 11'le çıkması bekleniyor.