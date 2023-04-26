7/24 derbiyi yaşıyor!

Beşiktaş yarışaanlamınıtaşıyan G.Saray derbisineodaklandı. Teknik direktörŞenol Güneş de ekstramesai ile kritik maça hazırlanıyor.Takıma verilen izindeboş durmayan, dün de antrenman17.00'de olmasına rağmensabah erken saatlerdeyardımcılarını tesislerdentoplayan deneyimlihoca, ezeli rakiplerininson beş maçınıtekrar istedi.Güneş, son şeklini vereceği görüntülü analizleri takım toplantısında oyuncularıyla paylaşacak.Beşiktaş'ın, derbiye Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası Ümraniyespor maçında olduğu gibi 4-3-3 dizilişi ve aynı 11'le çıkması bekleniyor.