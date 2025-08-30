8 hocaya 375 milyon TL

Beşiktaş, yollarını ayırdığı teknik adamlarını zengin ediyor. Hoca konusunda bir türlü dikiş tutturamayan siyahbeyazlı takımda bir isim daha sezon sonunu göremedi. Lausanne yenilgisiyle Konferans Ligi'ne havlu atan Kartal, kapıyı gösterdiği Ole Gunnar Solskjaer ve ekibine toplam 3.5 milyon Euro verecek.
2020-21'de Sergen Yalçın ile gelen şampiyonluğun ardından Aralık 2021'de yollarını ayıran siyah-beyazlılar, o günden bu yana hiçbir isimle süreklilik sağlayamadı. Son 4 yılda geçiciler hariç 8 teknik adama veda edilirken kasadan da ciddi tazminat bedeli çıkardı. İstifa eden Önder Karaveli, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a para ödemeyen Beşiktaş; Valerien Ismael, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve son olarak Solskjaer'e toplamda 7.8 milyon Euro verdi.