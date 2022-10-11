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Giriş Tarihi: 11.10.2022

9 haftada 9 sakat!

9 haftada 9 sakat!
Beşiktaş'ta sezona girmeden başlayan sakatlık serüveni ilk 9 haftada hiç bitmedi. Siyahbeyazlılar bu haftaya kadar tam 9 oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle farklı maçlarda faydalanamadı. Kartal'da sezon öncesi sakatlanan ve hiç süre alamayan Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael de bu sebeple takımın fiziksel olarak kendisinin istediği seviyeye bir türlü ulaşamadığını ifade ediyor.

DELE ALLİ'NİN EKSİĞİ: KUVVET
Kartal'ın İngiliz yıldızı Dele Alli derbiden sonra Giresun deplasmanında da beklentilerin çok uzağında kaldı. 26 yaşındaki futbolcu maç boyunca etkisiz bir oyun sergilerken, ikili mücadelelerde çok fazla ayakta duramadı. Pozisyon hazırlama ve oyunu yönetmede de yetersizliği göze çarpan Dele Alli, hocasının isteklerini yerine getiremedi. Deneyimli yıldızın oynayarak gelişmesini bekleyen teknik direktör Valerien İsmael'in Trabzonspor maçı öncesi stoper ve kanat dışında Dele Alli'nin pozisyonunda da bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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9 haftada 9 sakat!
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