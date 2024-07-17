9 numara Semih’in!

CENK TOSUN'UN ayrılığının ardından Beşiktaş'ta 9 numaralı forma boşa çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy'a bu formanın verildiğini duyurdu. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbol takımları genel koordinatörüve şu sözleri söylediği görüldü: "Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bileceğiz. Aidiyet duygumuzu sınırsız tutacağız. Aşağıdan gelen arkadaşlara da örnek olacağız. Hak ettiğin şeyi şimdi sana veriyorum."