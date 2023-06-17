Abde olmaz Collado’yu verelim

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyahbeyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'ya giderek transfer görüşmeleri yürütmeye başladı. İlk durağı Barcelona olan yönetici,Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çekensol kanadın kiralık durumunu sordu.İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek,Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiğiSağ kanat ve 10 numarada ter döken İspanyol oyuncu,Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımınCorriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.