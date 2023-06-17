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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Abde olmaz Collado’yu verelim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Abde olmaz Collado’yu verelim

Kartal, Katalan ekibinden geçen sezon Osasuna’da kiralık oynayıp yıldızını parlatan Faslı genç yeteneği istedi. Ancak bordo-mavililer, 24 yaşındaki Alex Collado’yu önerdi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyahbeyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'ya giderek transfer görüşmeleri yürütmeye başladı. İlk durağı Barcelona olan yönetici, Katalan devinin futbol direktörü Mateu Alemany ile görüştü. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Abde Ezzalzouli'yi gözüne kestirirken sol kanadın kiralık durumunu sordu.

TEKLIFE SICAK BAKILMADI
İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek, gelecek sezon Faslı genç yeteneğin kadrolarında önemli bir yer tutacağını belirtti. Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiği 24 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlılara verebileceğini iletti. Sağ kanat ve 10 numarada ter döken İspanyol oyuncu, Beşiktaş cephesinde karşılık bulmadı.

2 GOLLÜK KATKISI VAR
Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.

GEDSON, ALBERTO'YU BEKLİYOR!
TEKNİK Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek. Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.

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Abde olmaz Collado’yu verelim
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