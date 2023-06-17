Abde olmaz Collado’yu verelim

Kartal, Katalan ekibinden geçen sezon Osasuna’da kiralık oynayıp yıldızını parlatan Faslı genç yeteneği istedi. Ancak bordo-mavililer, 24 yaşındaki Alex Collado’yu önerdi
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyahbeyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'ya giderek transfer görüşmeleri yürütmeye başladı. İlk durağı Barcelona olan yönetici, Katalan devininfutbol direktörü MateuAlemany ile görüştü. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken AbdeEzzalzouli'yigözüne kestirirken sol kanadın kiralık durumunu sordu.
TEKLIFE SICAK BAKILMADI
İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek, gelecek sezonFaslı genç yeteneğinkadrolarında önemlibir yer tutacağını belirtti. Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiği 24 yaşındakifutbolcuyusiyah-beyazlılaraverebileceğiniiletti. Sağ kanat ve 10 numarada ter döken İspanyol oyuncu, Beşiktaşcephesindekarşılık bulmadı.
2 GOLLÜK KATKISI VAR
Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.
GEDSON, ALBERTO'YUBEKLİYOR! TEKNİK Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızıLuis Alberto'nuntransfer olmasınıbekliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyonEuro verdiği Gedson, eğer bu rakamasatılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek. Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.