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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Abouatar Kartal uçar

Abouatar Kartal uçar

İlk dört maçında suskun kalan Kamerunlu yıldız, ardından coştu. Üst üste 5 karşılaşmada gol atarak siyah-beyazlıların çıkışında önemli pay sahibi oldu

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a transferinin ardından çıktığı 4 maçı boş geçerek büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Ancak yıldız futbolcu, sonrasında gollerini peş peşe sıraladı. Dün gece iki kez ağları sarsan Aboubakar, üst üste 5 karşılaşmada skora katkı sağladı ve siyah-beyazlı takımın yakaladığı galibiyet serisinde pay sahibi oldu. Öte yandan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk kez penaltıdan fileleri havalandırdı.

HADZİAHMETOVİC TRABZON'DA YOK
Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. Boşnak futbolcu, siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı kritik karşılaşmada yerini alamayacak.

YİNE TARTIŞMA!
Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta N'Koudou, rakibi Kitsiou'ya kafa ile vurmuş, hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda Kamerunlu yıldızı sarı kartla cezalandırmıştı. Kamuoyunda kırmızı kart tartışmaları yaşanırken dün akşamki maçta da benzer görüntüler ortaya çıktı. Hakem yine Atilla Karaoğlan'dı. Aboubakar'ın orta sahada müdahalesi sonrası Görkem yerde kalırken Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Giresunsporlu futbolcular, pozisyona uzun süre itiraz etse de hakemin kararı değişmedi.

'TAKIMI SIRTLAMIYORUM BİRLİKTE SAVAŞIYORUZ'
VİNCENT Aboubakar, son dönemde yakaladıkları başarının birlik ve beraberlikten kaynaklandığını söyledi. Kamerunlu forvet, "Ben takımı sırtlamıyorum. Arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kollektif olarak oynuyor, savaşıyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz" dedi. Aboubakar, Trabzon maçının çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekledi.

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Abouatar Kartal uçar
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