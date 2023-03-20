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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Aboubakar bunu hep yapıyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Aboubakar bunu hep yapıyor

Kamerunlu forvet, Beşiktaş forması giydiği 2016-17 ve 2020-21 sezonlarına da suskun başlayıp, sonradan açıldı

Siyah-beyazlı takımda ilk 4 maçını boş geçip, ardından çıktığı 3 müsabakada 1'er gol atan Vincent Aboubakar'ın sonradan açılması şaşırtıcı değil. Beşiktaş'taki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı. Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı. 2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı. Öte yandan Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı.

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Aboubakar bunu hep yapıyor
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