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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Aboubakar için geri sayım

Aboubakar için geri sayım
Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği Vincent Aboubakar'ın transferi, oyuncunun Al Nassr ile ortak nokta bulamaması nedeniyle ağır ilerliyor. Suudi Arabistan kulübü sözleşmeyi feshetmek isterken Kamerunlu golcü ise 3 milyon Euro'luk sezonun geri kalanındaki ücretini talep ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye Kupası'ndaki A.Gücü maçına kadar Beşiktaş'a imza atamayacağı, ancak hafta sonundaki Kayserispor mücadelesinde kadroda olabileceği öğrenildi

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BEŞİKTAŞ'IN Brezilyalı yıldızı Josef de Souza dizindeki ağrılarla birlikte çıktığı Konyaspor maçında, son dakikada attığı golle takımını zafere ulaştırmıştı. Dizindeki ağrılar yüzünden Josef, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında görev almayacak. 33 yaşındaki oyuncu, sakatlığını tamamen atlatana kadar da 1 maç oynatılıp, 1 maç dinlendirilecek.

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Aboubakar için geri sayım
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