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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Aboubakar ikilemi

Aboubakar ikilemi
Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Vincent Aboubakar, 2020-21'deki son şampiyonlukta ise sezonun son bölümünde sakatlığını öne sürerek forma giymemişti. Bu durum çok konuşulurken şimdi de yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Yönetimin, Manchester United'a gitmesi gündemde olan Wout Weghorst'un yerine düşündüğü 30 yaşındaki Kamerunlu, camia ve taraftarı ikiye böldü. Bir kesim "Aboubakar bizi yarı yolda bıraktı, almayalım" yorumunu yaparken, diğer kesim, "O sezon geride kaldı. Weghorst'un da gideceğini düşünürsek ligi ve Beşiktaş'ı iyi bilen onun gibi iyi bir golcüye ihtiyacımız var" tezini savunuyor.

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Aboubakar ikilemi
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