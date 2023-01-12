Aboubakar ikilemi

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Vincent Aboubakar, 2020-21'deki son şampiyonlukta ise sezonun son bölümünde sakatlığını öne sürerek forma giymemişti. Bu durumçok konuşulurken şimdi de yenibir tartışmanın fitili ateşlendi. Yönetimin, Manchester United'a gitmesi gündemde olan Wout Weghorst'un yerine düşündüğü 30 yaşındaki Kamerunlu, camia ve taraftarı ikiye böldü. Bir kesim "Aboubakar bizi yarı yolda bıraktı,almayalım" yorumunu yaparken, diğer kesim, "O sezon geridekaldı. Weghorst'un da gideceğinidüşünürsek ligi ve Beşiktaş'ı iyibilen onun gibi iyi bir golcüye ihtiyacımızvar" tezini savunuyor.