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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Aboubakar imzaya geliyor

Aboubakar imzaya geliyor

Al Nassr kulübü ile bugün masaya oturarak sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcü, ardından Beşiktaş için İstanbul’a uçacak

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için saatleri saydığı Vincent Aboubakar, bugün Al Nassr kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşmesini feshedecek ve hemen İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki oyuncu, kulübünden sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon Euro'luk ücretinin tamamını alacak ve fesih kontratına imza atarak, Beşiktaş için yola çıkacak. Wout Weghorst'un yerini Kamerunlu futbolcu ile doldurmak için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Beşiktaş, yıldız isimle üçüncü döneme hazırlanıyor. Al Nassr'da Konan'ın sakatlığı sonrası lisansının çıkarılmayacağı ve Aboubakar'ın takımda tutulacağı iddiası gündeme geldi. Ancak Beşiktaş yönetimi ve Aboubakar cephesi böyle bir durumun olmadığını kaydetti.

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Aboubakar imzaya geliyor
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