Aboubakar imzaya geliyor

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için saatleri saydığı Vincent Aboubakar, bugün Al Nassr kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşmesini feshedecek ve hemen İstanbul'a gelecek.Wout Weghorst'un yerini Kamerunlu futbolcu ile doldurmak için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayanAl Nassr'da Konan'ın sakatlığı sonrası lisansının çıkarılmayacağı ve Aboubakar'ın takımda tutulacağı iddiası gündeme geldi.