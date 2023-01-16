Aboubakar imzaya geliyor

Al Nassr kulübü ile bugün masaya oturarak sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcü, ardından Beşiktaş için İstanbul’a uçacak
Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için saatleri saydığı Vincent Aboubakar, bugün Al Nassr kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşmesini feshedecek ve hemen İstanbul'a gelecek. 30 yaşındakioyuncu, kulübündensezon sonuna kadarolan yaklaşık 3 milyonEuro'luk ücretinintamamını alacak vefesih kontratına imzaatarak, Beşiktaş içinyola çıkacak. Wout Weghorst'un yerini Kamerunlu futbolcu ile doldurmak için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Beşiktaş,yıldız isimle üçüncüdöneme hazırlanıyor. Al Nassr'da Konan'ın sakatlığı sonrası lisansının çıkarılmayacağı ve Aboubakar'ın takımda tutulacağı iddiası gündeme geldi. Ancak Beşiktaşyönetimi ve Aboubakarcephesi böyle birdurumun olmadığınıkaydetti.