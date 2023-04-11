Aboubakar rekora rekor katar

Siyah-beyazlı ekibin yakaladığı çıkışta büyük payı olan Kamerunlu santrfor, bu hafta sonu Trabzonspor filelerini de sarsması halinde tüm kariyerinde ilk kez aralıksız 6 lig maçında gol sevinci yaşayacak
Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş'a geri dönen ve ilk 4 maçta suskun kaldıktan sonra, "Herkese eski VincentAboubakar'ı izlettireceğim" diyerek söz veren Kamerunlu golcü, sonrasında coştu… Son 5 maçında 6 kez ağlarısarsarak siyah-beyazlıların çıkışındabüyük pay sahibi olan 31 yaşındakisantrfor, sözünün arkasındadurdu. İkinci kez 5 maç üst üste gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, şimdi gözünü yeni bir başarıya çevirdi. Pazar günü Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırması halinde kariyerinde ilk kez arka arkaya 6 lig maçında gol atmış olacak Aboubakar, kendi rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
ÇALIŞMALARIN MEYVESİNİ TOPLUYOR
Aboubakar formunu artırdığı bu dönemde özel çalışmalarının da meyvesini topladı. İlk geldiğinde fiziksel olarakiyi görünmeyen oyuncu,bu durumu tersine çevirdi. Fenerbahçe derbisinde takımının sahada en çok mesafe kat eden ismi olan Aboubakar (11.3 km), Giresunspor maçında ise Beşiktaş'ta bu alanda en başarılı ikinci oyuncu oldu (10.8 km). Bu arada teknikdirektör Şenol Güneş'in demüthiş bir seri yakalayan öğrencisiyleözel olarak ilgilendiğiöğrenildi.
SORU: Masuaku bir maç daha 11'de sahaya çıkarsa opsiyonu devreye girecek ve Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'ya bonservisini alacak. Kendisiyle de 1.3 milyon Euro'dan 3 sezonluk imza atılacak. Teknik direktör Şenol Güneş de "Haftaya oynamayabilir' dedi. Sizce Masuaku oynamalı mı?
MURAT ÖZBOSTAN
O zaman kadro dışı bırakın! Kağıt üzerinde daha oynanacak çok maç var. Dolayısıyla Şenol Güneş'in Masuaku'yu oynatmama gibi bir durumu olamaz. Bir soru üzerine yapılan açıklamada Şenol hoca görüşlerini ifade ediyor, "Geçkalındı" diyerek de önce CeyhunKazancı'ya, sonra da yönetimebir mesaj yolluyor. Masuaku gayet formda. Bir de ikincilik, hatta şampiyonluk için bile şans varken "Masuaku oynarsa sözleşme devreye girer" diye bir endişe olduğunu düşünmüyorum Güneş cephesinde. Hoca diyor ki özetle, "Ben oynatırım. Zamanında bu işi çözseydiniz. Artık alacağı para ya da kulübün ödeyeceği bonservis bedeli (2.2 milyon Euro - ki 4 taksit) beni ilgilendirmez". Doğru söylüyor. Üzerine koya koya giden Masuaku zaten artık forma giyemeyecekse kadro dışı bırakın o zaman. Kesin çözüm olur! Ama Beşiktaş'ın anlamlı hücumlarının yarısında da artık Masuaku bindirmeleri var!
FATIH DOĞAN
Yönetim bu krizi hemen çözmeli Şenol Güneş'in Masuaku konusunda böyle bir ikilemde kalmaması gerekir. Giresun maçı sonrası açıklamalarından da bunu görüyoruz. Masuaku'nun Valerien İsmael dönemindeki performansı, yeterli değildi. Ama son dönemde belki Güneş'in etkisi, belki de sözleşmenin etkisiyle daha çok inisiyatif almaya başladı. İki Masuaku var; siyahbeyazgibi… Son 6 maç önceki Masuaku ve şimdiki Masuaku. Bu performans artışı sözleşmesiyle ilgili mi bilemiyorum. Beşiktaş, oyuncunun bonservisine 2.2 milyon Euro, bonuslarla 1.3 milyon Euro'yu bulacak maaşı ödemek istemiyor. Eğer bir hafta içindedeneyimli sol bekle anlaşılamazsaŞenol Güneş, sondönemde iyi oynayan oyuncusundanmahrum kalacak. Beşiktaş bu krizi bir an önce çözmek zorunda. Güneş'in, "Gecikti" dediği sorunu, bir an önce netleştirmesi gerekir. Ben hâlâ yeni sözleşme ve şartların risk taşıdığına inanıyorum.
BÜLENT TIMURLENK
Futbolda oldukça makul rakam Beşiktaş derbiyi kazanmış, 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış, rüzgârı arkasına almışken takımın önemli parçalarından birinin kontratına bakıp oynatmamayı düşünmek bence pratikte mümkün değil. Masuaku, Valerien İsmael döneminde çok parlak bir performans ortaya koyamamıştı. Şenol Güneş geldikten sonra gözden çıkartılan bir oyuncu gibi görünüyordu. Ama güçlü fiziği ve oyunbilgisi ile bence defansdörtlüsünün eniyisi. Ligin de eniyi sol beklerinden biri. Bir maç oynarsa devreye girecek kontrat şartındaki bonservis bedeli, futbol piyasasında çok makul bir rakam. Yıllık ücrete gelince, uzun yıllar Masuaku'dan çok daha verimsiz, kötü oyunculara Türk futbolunda 1.5 ile 2.5 bandı arasında yıllık ücretler ödendi. Alternatifi Umut Meraş'ın da parlak bir görüntü çizmediğinin altını çizersek, Masuaku Trabzon maçında da kalan haftalarda da Beşiktaş'ın sol beki olarak sahaya çıkar.