Aboubakar rekora rekor katar

Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş'a geri dönen ve ilk 4 maçta suskun kaldıktan sonra,diyerek söz veren Kamerunlu golcü, sonrasında coştu…İkinci kez 5 maç üst üste gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, şimdi gözünü yeni bir başarıya çevirdi. Pazar günü Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırması halinde kariyerinde ilk kez arka arkaya 6 lig maçında gol atmış olacak Aboubakar, kendi rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.Aboubakar formunu artırdığı bu dönemde özel çalışmalarının da meyvesini topladı.Fenerbahçe derbisinde takımının sahada en çok mesafe kat eden ismi olan Aboubakar (11.3 km), Giresunspor maçında ise Beşiktaş'ta bu alanda en başarılı ikinci oyuncu oldu (10.8 km).O zaman kadro dışı bırakın!üzerinde daha oynanacak çok maç var. Dolayısıyla Şenol Güneş'in Masuaku'yu oynatmama gibi bir durumu olamaz. Bir soru üzerine yapılan açıklamada Şenol hoca görüşlerini ifade ediyor,diyerek deyolluyor. Masuaku gayet formda. Bir de ikincilik, hatta şampiyonluk için bile şans varken "Masuaku oynarsa sözleşme devreye girer" diye bir endişe olduğunu düşünmüyorum Güneş cephesinde. Hoca diyor ki özetle, "Ben oynatırım. Zamanında bu işi çözseydiniz. Artık alacağı para ya da kulübün ödeyeceği bonservis bedeli (2.2 milyon Euro - ki 4 taksit) beni ilgilendirmez".Üzerine koya koya giden Masuaku zaten artık forma giyemeyecekse kadro dışı bırakın o zaman.Ama Beşiktaş'ın anlamlı hücumlarının yarısında da artıkvar!Yönetim bu krizi hemen çözmeliGüneş'in Masuaku konusunda böyle bir ikilemde kalmaması gerekir. Giresun maçı sonrası açıklamalarından da bunu görüyoruz. Masuaku'nun Valerien İsmael dönemindeki performansı, yeterli değildi. Ama son dönemde belki Güneş'in etkisi, belki de sözleşmenin etkisiyle daha çok inisiyatif almaya başladı.Son 6 maç önceki Masuaku ve şimdiki Masuaku. Bu performans artışı sözleşmesiyle ilgili mi bilemiyorum. Beşiktaş, oyuncunun bonservisine 2.2 milyon Euro, bonuslarla 1.3 milyon Euro'yu bulacak maaşı ödemek istemiyor.Beşiktaş bu krizi bir an önce çözmek zorunda. Güneş'in,dediği sorunu, bir an önce netleştirmesi gerekir. Ben hâlâ yeni sözleşme ve şartların risk taşıdığına inanıyorum.Futbolda oldukça makul rakamderbiyi kazanmış, 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış, rüzgârı arkasına almışken takımın önemli parçalarından birinin kontratına bakıp oynatmamayı düşünmek bence pratikte mümkün değil. Masuaku, Valerien İsmael döneminde çok parlak bir performans ortaya koyamamıştı. Şenol Güneş geldikten sonra gözden çıkartılan bir oyuncu gibi görünüyordu.Bir maç oynarsa devreye girecek kontrat şartındaki bonservis bedeli, futbol piyasasında çok makul bir rakam. Yıllık ücrete gelince, uzun yıllar Masuaku'dan çok daha verimsiz, kötü oyunculara Türk futbolunda 1.5 ile 2.5 bandı arasında yıllık ücretler ödendi. Alternatifi Umut Meraş'ın da parlak bir görüntü çizmediğinin altını çizersek, Masuaku Trabzon maçında da kalan haftalarda da Beşiktaş'ın sol beki olarak sahaya çıkar.