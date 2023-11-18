Aboubakar sahada konuşacak

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın adı, son günlerde tartışmaların arasında sıkça anılıyor.31 yaşındaki santrfor, hiçbirine yazılı açıklama yapmazken cevabını sahada vereceği kaydedildi. Kamerun Milli Takımı'na da gitmeyen Aboubakar, düz koşulara başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay da Aboubakar ile bire bir görüşme yaptı.deneyimli hoca, mental olarak tartışmalardan uzak kalması gerektiğini ve tamamen sahaya odaklanmasını istediği kaydedildi.Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığında 4 maçta 2 galibiyet-2 mağlubiyet alarak 6 puan bıraktı.Siyah-beyazlı formayla 101 karşılaşmaya çıktı ve ağları 59 kez havalandırdı. Beşiktaş tarihinin en golcü 2'nci yabancısı (1'inci Bobo) olanBeşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa'da 37 gol kaydederkenAfrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu adaylarını açıkladı. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızıLiverpool'un süper starı Mohamed Salah, PSG'den Hakimi, Napoli'nin santrforu Osimhen de aday olarak gösterildi.