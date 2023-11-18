Aboubakar sahada konuşacak

Burak Yılmaz’ın ‘Bilerek oynamıyor’ açıklamasına ses çıkarmayan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Samsunspor maçına bileniyor. Rıza Çalımbay da ‘tartışmalardan uzak dur’ uyarısında bulundu
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın adı, son günlerde tartışmaların arasında sıkça anılıyor. 3'ü lig, 1'i Avrupa maçıolmak üzere son 4 karşılaşmadagörev alamayan Kamerunlugolcüyle ilgili, başta ayrılanteknik sorumlu BurakYılmaz'ın demeçleri nedeniylebirçok spekülasyon yapıldı. 31 yaşındaki santrfor, hiçbirine yazılı açıklama yapmazken cevabını sahada vereceği kaydedildi. Kamerun Milli Takımı'na da gitmeyen Aboubakar, düz koşulara başladı. Samsunspor deplasmanınakadar hazır hale gelmeyiamaçlayan yıldız isim, ortayakoyacağı oyunla hakkındakiiddialara yanıt verecek.
'SANA HEMEN İHTİYACIM VAR'
Teknik direktör Rıza Çalımbay da Aboubakar ile bire bir görüşme yaptı. Kendisine ihtiyacıolduğunu ve tam olarak hazırhale gelip takıma katkı vermesinibeklediğini aktaran deneyimli hoca, mental olarak tartışmalardan uzak kalması gerektiğini ve tamamen sahaya odaklanmasını istediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN YÜZDE 29'U
Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığında 4 maçta 2 galibiyet-2 mağlubiyet alarak 6 puan bıraktı.
Siyah-beyazlı formayla 101 karşılaşmaya çıktı ve ağları 59 kez havalandırdı. Beşiktaş tarihinin en golcü 2'nci yabancısı (1'inci Bobo) olan Kamerunlu yıldız, geneldede 11. sırada bulunuyor.
Beşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa'da 37 gol kaydederken Aboubakar, 11 kez fileleri buldu.Kamerunlu santrfor, gollerinYüzde 29'unu tek başına attı.
YILIN FUTBOLCUSUNA ADAY
Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu adaylarını açıkladı. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakarda 10 futbolcu arasındayer aldı. Liverpool'un süper starı Mohamed Salah, PSG'den Hakimi, Napoli'nin santrforu Osimhen de aday olarak gösterildi.