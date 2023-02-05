Aboubakar sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vincent Aboubakar, takıma katıldığı günden bu yana 4 karşılaşmaya çıkarken etkisiz görüntüsünü aşamadı. Henüz golle tanışamayan Kamerunlu forvetin asisti de bulunmuyor. Tüm bunların yanında Aboubakar'ın hücumda pozisyona girmekte zorlandığı ve henüz adaptasyon sağlayamadığı da dikkat çekti. 31 yaşındaki futbolcu şu ana dek 240 dakika forma giydi.Ayrıca bu maçlarda 36 kez ikili mücadeleye girerken, sadece 15'ini kazanabildi. Teknik heyetin fiziksel olarak geliştirmek ve takıma tam adapte etmek istediği oyuncuya, özel bir program uygulanacağı kaydedildi.Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de 10 maça çıkarken 10 puanı çimlere gömdü. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberliğin yanı sıra 6 galibiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, kulübeden yaptığı 42 değişiklikten ise hiç gol katkısı alamadı. Ayrıca Kartal, bu sezon ilk kez isabetli şut atamadan bir maçı (Sivasspor) tamamladı.