Aboubakar ve Cenk 2 hafta yok

BEŞİKTAŞ'TA Bodo/Glimt maçı öncesi adı 11'de yazan ancak ısınma hareketleri esnasında adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra yerine görev yapan Cenk Tosun da sakatlandı. İki futbolcunun dün MR'ları çekilirken Aboubakar'ın arka adalesinde gerilme ve kanama, Cenk'in de aynı bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Başakşehir maçında görev alamayacak olan tecrübeli golcülerinin iyileşme sürelerinin iki haftayı bulacağı ifade edildi. Başı döndüğü için oyundan alınan Bailly'ye yapılan tetkiklerde ise herhangi bir soruna rastlanmadı.