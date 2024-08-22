Aboubakar’a kapıyı gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muleka'nın transfer durumu olduğu için kadroda yer almadığını söyleyen Hollandalı hoca, Aboubakar hakkında da "Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Kendisi iyi çalışıyor ama bir transfer ihtiyacı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz" dedi. Sentetik zeminde oynayacakları hatırlatılan Van Bronckhorst, bu konuda daYarın (bugün) ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Lugano için de farklı olacak, onlar da normalde sentetik çimde oynamıyorlar" ifadelerini kullandı. Sahaya çıkacak ilk 11 ile ilgili soruyu da 49 yaşındaki çalıştırıcı şöyle yanıtladı:"İlk 11 son üç maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum.Van Bronckhorst, rakibin durumunu da şu şekilde özetledi: "İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik.