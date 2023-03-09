Aboubakar’ın gözü onda!

Beşiktaş'ta dönüşü dört gözle beklenen Rachid Ghezzal, sonunda sağlığına kavuştu. Cezayirli kanat oyuncusu, pazar günü oynanacak Başakşehir müsabakasına ilk 11'de çıkacak. 30 yaşındaki futbolcunun dönüşü ise en çok Aboubakar'ı sevindiriyor.ligde toplam 15 gol kaydeden Kamerunlu forvet, bu sezon 5 maçta sadece 1 kez ağları sarstı. Tek golünü geçen hafta Ankaragücü filelerine yollayan Aboubakar, Rachid Ghezzal ile birlikte eski formunu yakalayacağına inanıyor.Ankaragücü maçının ardından, "Eleştiriler her zaman olacak. Acı çekmeden kazanamayız" diyen Vincent Aboubakar, tempoyu artırdı. 31 yaşındaki forvet, antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ve performansıyla dikkat çekiyor.