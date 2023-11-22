Aboubakar’ın kısmetı açıldı

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, sahalara dönmeye hazırlanırken gözler, hakkındaki transfer söylentilerine çevrildi. Suudi Arabistan'dan taliplilerinin ocak ayında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı ileri sürülen Kamerunlu yıldız için bir iddia da Brezilya'dan geldi.Ayrıca, "Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak İnternacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.