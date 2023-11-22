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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Aboubakar’ın kısmetı açıldı

Aboubakar’ın kısmetı açıldı

Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Kamerunlu forveti, Brezilya ekibi İnternacional’in de transfer listesine dahil ettiği ileri sürüldü

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, sahalara dönmeye hazırlanırken gözler, hakkındaki transfer söylentilerine çevrildi. Suudi Arabistan'dan taliplilerinin ocak ayında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı ileri sürülen Kamerunlu yıldız için bir iddia da Brezilya'dan geldi. Portal do Colorado'da yer alan haberde, daha önce Fenerbahçe'den Valencia'yı alan İnternacional kulübünün şimdi de Aboubakar'ı listesine dahil ettiği belirtildi. Ayrıca, "Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak İnternacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Aboubakar’ın kısmetı açıldı
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