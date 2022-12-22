Acıdan tatlıya

ŞENOL Güneş'in takımın başına gelmesiyle 11'e giren Cenk Tosun, hocasının yüzünü kara çıkarmıyor. Ligde Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında 3 gol-1 asist yapan Tosun Paşa, kupada da Şanlıurfaspor'un fişini çekti. İlk yarıda kaleci Aydın Bağ'a takılan milli futbolcu,rakibinin tur ümitlerini bitirdi. Cenk, Güneş ile birlikte bu sezon oynadığı maçlarda skor katkısını 5 gol-2 asiste yükseltirken bir topu da çizgiden çıkarıldı.Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, maç sonrası Katar'daki Arjantin maçına atıfta bulunarak, "Son zamanlarda hayatımda iki kez geri dönüş oldu. Bugün (dün) için 4-2 kötü bir skor değil. Keşke Dünya Kupası'nda da böyle olsaydı" dedi. Hollandalı golcü, Messi ile yaşadığı polemik için ise, "Maç içinde Messi'yle bazı anlar yaşadık, o da belki de buna şaşırdı. Maçtan sonra ona duyduğum saygıyı göstermek istedim. Ama kendisi buna kapalıydı. Benim adımı hatırlaması gayet güzel" yorumunu yaptı.Sahasındaağırladığı Şanlıurfaspor karşısında 15 dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kötü oyuna 29 dakika dayanabildi. Tecrübeli hoca, devreyi beklemeden oyuna erken müdahale ederek sahada yürüyenve'yi kenara aldı ve yerlerine Tayyip Talha ve Gedson Fernandes'i dahil etti. Güneş, ikinci yarıya ise Salih- Weghorst değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ın 3 forveti Cenk, Muleka ve Weghorst aynı anda oynadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıda kendileri gibi oynayarak tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kendine güvenen ve panik yapmayan bir rakibe karşı oynadıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda istediklerimizi uygulayamadık ve oyun kontrolden çıktı.Hatalarımızı gördük. Kupa maçı bitti, şimdi Gaziantep maçına odaklanacağız" diye konuştu. Transfer hakkında da konuşan Güneş,yorumunu yaptı.Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı. İngiliz oyuncunun moralinin çok bozulduğu gözlendi.KARTAL GERI DÖNÜYORtomografisini çekmek istesen Şanlıurfa'nın sağladığı görüntü kadar olur. Kendi hayallerinin peşinde koşan Şanlıurfa, attığı iki golle siyah-beyazlı takımın savunma hattının ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi.Necip'i stoperden orta sahaya kaydırdı. Bu hamleler oyunu toparlasa da golü getirmedi. Güneş, N'Koudou ve Weghorst hamleleriyle hücumu çeşitlendirdi. Cenk'in 69'daki golünden sonra kilit çözüldü ve tur geldi.Birincisi; Cenk gibi tecrübeli yıldızlar liderliğinde dönüşlerin yaşanması.