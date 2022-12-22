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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Acıdan tatlıya

Acıdan tatlıya

Kemal Rüzgar’ın üst üste gelen golleriyle şoka giren Kartal, ikinci yarıda uykudan uyandı. İki kez ağları sarsan Cenk Tosun, N’Koudou’nun golünde de asist yaparken Dolmabahçe’de fişi Weghorst çekti

KARTAL'IN PAŞASI VAR
ŞENOL Güneş'in takımın başına gelmesiyle 11'e giren Cenk Tosun, hocasının yüzünü kara çıkarmıyor. Ligde Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında 3 gol-1 asist yapan Tosun Paşa, kupada da Şanlıurfaspor'un fişini çekti. İlk yarıda kaleci Aydın Bağ'a takılan milli futbolcu, 2 dakika içerisinde yaptığı 2 gol-1 de gol pasıyla rakibinin tur ümitlerini bitirdi. Cenk, Güneş ile birlikte bu sezon oynadığı maçlarda skor katkısını 5 gol-2 asiste yükseltirken bir topu da çizgiden çıkarıldı.

MESSI ADIMI UNUTMAZ!
Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, maç sonrası Katar'daki Arjantin maçına atıfta bulunarak, "Son zamanlarda hayatımda iki kez geri dönüş oldu. Bugün (dün) için 4-2 kötü bir skor değil. Keşke Dünya Kupası'nda da böyle olsaydı" dedi. Hollandalı golcü, Messi ile yaşadığı polemik için ise, "Maç içinde Messi'yle bazı anlar yaşadık, o da belki de buna şaşırdı. Maçtan sonra ona duyduğum saygıyı göstermek istedim. Ama kendisi buna kapalıydı. Benim adımı hatırlaması gayet güzel" yorumunu yaptı.



GÜNEŞ CEZAYI ERKEN KESTİ
Sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor karşısında 15 dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kötü oyuna 29 dakika dayanabildi. Tecrübeli hoca, devreyi beklemeden oyuna erken müdahale ederek sahada yürüyen Atiba ve Dele Alli'yi kenara aldı ve yerlerine Tayyip Talha ve Gedson Fernandes'i dahil etti. Güneş, ikinci yarıya ise Salih- Weghorst değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ın 3 forveti Cenk, Muleka ve Weghorst aynı anda oynadı.

OZAN TUFAN'I BEĞENIYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıda kendileri gibi oynayarak tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kendine güvenen ve panik yapmayan bir rakibe karşı oynadıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda istediklerimizi uygulayamadık ve oyun kontrolden çıktı. İkinci devrede içimizdeki kazanma hırsı ortaya çıktı. Hatalarımızı gördük. Kupa maçı bitti, şimdi Gaziantep maçına odaklanacağız" diye konuştu. Transfer hakkında da konuşan Güneş, "Transfer hayali ile zaman kaybedemem. Elimizdekilerden başka bir şey düşünmüyoruz. Ozan Tufan beğendiğim oyuncu ama şu anda bir şey söyleyemem" yorumunu yaptı.

CENK: DEVREDE KENETLENDIK
Maçın yıldızı Cenk Tosun, kupayı kazanmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "İlk 20-25 dakika bize yakışmayan bir futbol oynadık. Devre arasında bu maçı çevirebileceğimiz konusunda kenetlendik. Hoca da böyle bir konuşma yaptı, daha fazla gol de atabilirdik."

ISLIKLARLA KULÜBEYE
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı. İngiliz oyuncunun moralinin çok bozulduğu gözlendi.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
KARTAL GERI DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın tomografisini çekmek istesen Şanlıurfa'nın sağladığı görüntü kadar olur. Kendi hayallerinin peşinde koşan Şanlıurfa, attığı iki golle siyah-beyazlı takımın savunma hattının ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Şenol Güneş'in 29. dakikada Atiba ve Dele Alli'yi çıkarıp Tayyip Talha ve Gedson'u alarak yaptığı iki erken değişiklik oyuna direkt etki etti. Necip'i stoperden orta sahaya kaydırdı. Bu hamleler oyunu toparlasa da golü getirmedi. Güneş, N'Koudou ve Weghorst hamleleriyle hücumu çeşitlendirdi. Cenk'in 69'daki golünden sonra kilit çözüldü ve tur geldi. Burada iki nokta var. Birincisi; Cenk gibi tecrübeli yıldızlar liderliğinde dönüşlerin yaşanması. Diğeri de Beşiktaş'ın Güneş dönemlerindeki pes etmeyen görüntüsüne dönüş sinyali vermesi.

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