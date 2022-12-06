Acil sol bek&orta saha

Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti.Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı. Yönetimin özellikle orta sahaya takviye için Almanya'da çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.Beşiktaş'ın Antalya kampı dün start aldı. Öğleden sonra Antalya'ya uçan siyahbeyazlı takım akşam da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.JOSEF de Souza'nın dönüşü biraz daha uzayacak... Sezon başında diz menisküsü ameliyatı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmamak adına Sambacı, sahalara erken dönmüştü. Ancak deneyimli oyuncunun kemik ödemi sorunu yaşamasına rağmen sahada kalması performansına da etki etti. Bu nedenle Josef'in tam hazır hale gelmeden riske edilmeyeceği öğrenildi.