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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Acil sol bek&orta saha

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Acil sol bek&orta saha

Deneyimli teknik adam 4 takviye istedi, mali şartlar nedeniyle listesini %50 azalttı

Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılırken tecrübeli çalıştırıcı; sol bek, stoper, orta saha ve kanat gerekliliğini anlattı. Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı. Yönetimin özellikle orta sahaya takviye için Almanya'da çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

ANTALYA KAMPI BAŞLADI
Beşiktaş'ın Antalya kampı dün start aldı. Öğleden sonra Antalya'ya uçan siyahbeyazlı takım akşam da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İki maç oynayacak

JOSEF'E IZIN YOK!
JOSEF de Souza'nın dönüşü biraz daha uzayacak... Sezon başında diz menisküsü ameliyatı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmamak adına Sambacı, sahalara erken dönmüştü. Ancak deneyimli oyuncunun kemik ödemi sorunu yaşamasına rağmen sahada kalması performansına da etki etti. Bu nedenle Josef'in tam hazır hale gelmeden riske edilmeyeceği öğrenildi.

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Acil sol bek&orta saha
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