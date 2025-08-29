Acıların takımı!

1 MİLYON EURO'LUK ADAM KARTAL'I YIKTI

ezona Abraham, Orkun Kökçü, Ndidi ve Jurasek gibi flaş transferlerle giren Beşiktaş'ın kadro değeri 182.5 milyon Euro'ya ulaşmıştı. Ancak dün akşam piyasa değeri sadece Orkun (30 Milyon Euro ) ve Rafa Silva'ya (9 milyon Euro) denk olan 30 milyon Euro'luk Lausanne'ye yenilerek Avrupa'ya havlu attı. Siyah-beyazlı takımı yıkan golü atan Oyedeji'nin değerinin ise 1 milyon Euro olması dikkat çekti.





UDUOKHAİ 2. YARININ 12. SANİYESİNDE ATILDI

BEŞİKTAŞ'TA Felix Uduokhai ikinci yarının 12. saniyesinde rakibine sert girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı. Paulista, sol üst adalesinden sakatlanıp ikinci yarıya çıkmayınca, tandemde stoper kalmadı. Bunun üzerine Solskjaer, önce Ndidi'yi, sonra da sol bekten Emirhan Topçu'yu defansın göbeğine çekti. Emirhan'ın bölgesinde ise 59'da Svensson'un yerine oyuna giren Jurasek görev yaptı. Svensson'dan boşalan sağ beke de de Taylan Bulut geçti.





ABRAHAM SAÇ BAŞ YOLDURDU

Beşiktaş maç boyunca çok az sayıda gol fırsatı yakalarken Tammy Abraham, girdiği iki pozisyonda net fırsatlarından yararlanamadı. İngiliz futbolcu ilkinde topu rakip savunma oyuncusunun üzerine nişanlarken ikincisinde ise kaleci engeline takıldı.



CERNY GEMİLERİ YAKTI

BEŞİKTAŞ'IN transfer etmek istediği Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayı giymek istediği için kendisine Bundesliga'da yer alan Hamburg'dan gelen teklifi reddetti. Beşiktaş, Wolfsburg'un isteği 8 milyon Euro bonservis bedelini düşürüp vadeye yaymak için pazarlıklarını sürdürüyor. Çek futbolcusu ise Alman kulübünün yöneticilerine Beşiktaş'ta oynamak istediği ve diğer tekliflere ilgilenmediğini iletti. Kartal, oyuncuyu hafta sonu İstanbul'a getirmek istiyor.