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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Açtı ağzını yumdu gözünü

Açtı ağzını yumdu gözünü

Faslı futbolcu, Fransız basınına verdiği röportajda takımdan ayrılma gerekçesini teknik direktör Şenol Güneş olarak gösterdi

Beşiktaş'ın 2022 yılında Wolverhampton'dan renklerine kattığı Romain Saiss, Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu. 33 yaşındaki stoper, giderayak Fransız Foot Mercato'ya verdiği röportajla dikkat çekti. İşte öne çıkanlar:
BEŞİKTAŞ'TAN ayrılma kararı aldıysam bunun kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti.
HER ŞEY için beni suçladı. Yaptığım şeyi kabul etmiyorsanız, sorun değil. Ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp da özelde aksini söyleyemezsin.
DEVRE arasında kulüp, benim gibi solak bir stoper aldı ve teknik direktör, beni yedek kulübesine gönderdi.
BIR arkadaşım sakatlanmadan forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum ve bir sezonu daha böyle riske atmak istemedim. Saiss, istifa dilekçesini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sunan Ceyhun Kazancı içinse önemli bir itirafta bulundu: Sportif direktör 6 aydan kısa bir süre içinde iki kez ayrılmak istedi."

2 YILLIK İMZA ATTI
Romain Saiss, Katar ekibi Al Sadd'a iki yıllık imza attı. Beşiktaş 2.5 milyon Euro bonservis + 300 bin Euro bonus kazandı. Yeni kulübünde 29 numaralı formayı giyecek Saiss, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asist katkısı sağlamıştı.

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