Açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş'ın 2022 yılında Wolverhampton'dan renklerine kattığı Romain Saiss, Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu. 33 yaşındaki stoper, giderayakİşte öne çıkanlar:ayrılma kararı aldıysam bunun kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti.için beni suçladı. Yaptığım şeyi kabul etmiyorsanız, sorun değil. Ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp da özelde aksini söyleyemezsin.arasında kulüp, benim gibi solak bir stoper aldı ve teknik direktör, beni yedek kulübesine gönderdi.arkadaşım sakatlanmadan forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum ve bir sezonu daha böyle riske atmak istemedim.Romain Saiss, Katar ekibi Al Sadd'a iki yıllık imza attı. Beşiktaş 2.5 milyon Euro bonservis + 300 bin Euro bonus kazandı. Yeni kulübünde 29 numaralı formayı giyecek Saiss, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asist katkısı sağlamıştı.