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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Açtı ağzını yumdu gözünü

Ogün ŞAHİNOĞLU
Açtı ağzını yumdu gözünü

Basın toplantısı yapma hakkı olmayan genç hoca, mixed zone’da “Formayı elim titreyerek veriyorum. Kıymetini bilecekler” dedi ve ekledi: “Ülkemize gelip terbiyesizlik yapanı kabul etmem.” İşte öne çıkanlar:

BİR sürü problem var. Çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Hiç kimseden bir şey istemedim.
BAŞKANIMIZIN, yönetimin aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Yarın teşekkür edilirse giderim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum.
BEŞİKTAŞ forması benim için galibiyetten daha değerli. Teknik direktörlük hayatımdan daha değerli.
FORMAYI onlara ellerim titreyerek veriyorum. Onların da karşılığını vermesi gerek. Saygısızlık yapanlardan da hiç çekinmeden geri alırım.

OYUNCUMU YAKASINDAN TUTAMAZSIN

BENIM teknik direktörlük hayatım da umurumda değil. Bizim ülkemize gelip, terbiyesizlik yapanı kabul etmem.
BAILLY ile devre arasında sıkıntı yaşandı. Çıkarttım oyundan. Yakışıksız bir davranışta bulundu.
TAYFUR'A görev veriyorum, Türk-yabancı diye ayrım yapmam ama benim oyuncumu yakasından tutamazsın.
HOCA olmak isteyen büyüklerimiz var. (Rıza Çalımbay olduğu iddiası var) Etkilenmemek için takip etmiyorum.
BEN 4 Aralık'a kadar devam edeceksem Başkan'dan küçük isteklerim olacak. Ama öyle değilse teşekkür eder, giderim. Benim kimseden beklentim yok.

BEŞİKTAŞ'TA KAOS FİLAN YOK

Gelelim hakemlere. Geçen hafta oldu bu hafta oldu. Fenerbahçe, Trabzonlular, Galatasaraylılar hakem söylüyor. Keyfine göre penaltı vermemek bu kadar kolay mı?
Biz sürekli yabancı hakem olmaz bizim insanımız diyoruz ama olmaz. Bu nedir?
Beşiktaş'ta kaos filan yok. Başkan yola devam etme derse elini öper ayrılırım.

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