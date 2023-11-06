Açtı ağzını yumdu gözünü

sürü problem var. Çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var.yönetimin aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Yarın teşekkür edilirse giderim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum.forması benim için galibiyetten daha değerli. Teknik direktörlük hayatımdan daha değerli.onlara ellerim titreyerek veriyorum. Onların da karşılığını vermesi gerek. Saygısızlık yapanlardan da hiç çekinmeden geri alırım.teknik direktörlük hayatım da umurumda değil.ile devre arasında sıkıntı yaşandı. Çıkarttım oyundan. Yakışıksız bir davranışta bulundu.görev veriyorum, Türk-yabancı diye ayrım yapmam ama benim oyuncumu yakasından tutamazsın.olmak isteyen büyüklerimiz var. (Rıza Çalımbay olduğu iddiası var) Etkilenmemek için takip etmiyorum.4 Aralık'a kadar devam edeceksem Başkan'dan küçük isteklerim olacak. Ama öyle değilse teşekkür eder, giderim.Gelelim hakemlere. Geçen hafta oldu bu hafta oldu. Fenerbahçe, Trabzonlular, Galatasaraylılar hakem söylüyor. Keyfine göre penaltı vermemek bu kadar kolay mı?Biz sürekli yabancı hakem olmaz bizim insanımız diyoruz ama olmaz. Bu nedir?Beşiktaş'ta kaos filan yok. Başkan yola devam etme derse elini öper ayrılırım.