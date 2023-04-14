Ada’dan Kartal’a müjde

Trabzonspor maçında opsiyonu devreye girecek olan 29 yaşındaki futbolcu, 3 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek. Yönetim, ödenmesi gereken 2.2 milyon Euro’yu düşürmek adına yaptığı pazarlıkta 200 bin Euro’luk indirimi kaptı
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'nun, 1 maçta daha ilk 11'de sahaya çıktığı takdirde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve 3 yıllığına siyah-beyazlıların futbolcusu olacak. 29 yaşındaki sol bek içinİngiliz kulübüne ise 4 taksitle2.2 milyon Euro ödenmesi gerekecekti. Son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United'dan bir miktar indirim istedi. Beşiktaşlı idareciler, bonservis bedelini 200-300 bin Euro da olsa aşağıya çekmeyi arzu ediyordu ve Ada ekibi, 200 bin Euro'luk indirimi yaptı. Oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro oldu.
GÜNEŞ, "BELİRSİZ" DEMİŞTİ ANCAK ONDAN VAZGEÇMİYOR
Şenol Güneş geçtiğimiz hafta Masuaku ile ilgili olarak, "Nasıl bir kararalacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın tercihinde bir değişiklik olmadı. Güneş'in son dönemin öne çıkan isimlerinden olan Masuaku'yu 11'de oynatacağı ve bu şekilde opsiyon konusunun da artık gündemden çıkacağı kaydedildi.
KESİNLİKLE SUSMAYACAĞIZ Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son bir hafta içerisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 3 kez ceza aldı. Bu cezalarda amacın ortada olduğunu belirten Çebi, SABAH SPOR'a konuştu: "Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar. Bununla birlikte Beşiktaş başkanının ağzından, ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili TFF'nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunun söylenmesini engellemek istiyorlar. Bu şekilde susacağımızı düşünüyorlarsayanılıyorlar. TFF Başkanı 'Kamuoyunu meşguletmeyin' diyor yanlışı çabucak örtmek için. Spor kamuoyu için bundan daha önemli başka bir şey olamaz. Yabancı kuralı konusuyla gündem değiştiriyorlar. Konuyu kesinlikle kapatmayacağız. Kapattırmak isteyenlerin bu çaresizlik içindeki uygulamalarından da yılmayacağız."
TAHKİM'DEN AF ÇIKTI
TürkiyeFutbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketler ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları kaldırdı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 21 gün ve 50 bin TL'lik cezaları iptal oldu.