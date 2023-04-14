Ada’dan Kartal’a müjde

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'nun, 1 maçta daha ilk 11'de sahaya çıktığı takdirde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve 3 yıllığına siyah-beyazlıların futbolcusu olacak.Son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United'dan bir miktar indirim istedi. Beşiktaşlı idareciler,aşağıya çekmeyi arzu ediyordu ve Ada ekibi, 200 bin Euro'luk indirimi yaptı. Oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro oldu.Şenol Güneş geçtiğimiz hafta Masuaku ile ilgili olarak, "Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın tercihinde bir değişiklik olmadı. Güneş'in son dönemin öne çıkan isimlerinden olan Masuaku'yu 11'de oynatacağı ve bu şekilde opsiyon konusunun da artık gündemden çıkacağı kaydedildi.Başkanı Ahmet Nur Çebi, son bir hafta içerisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 3 kez ceza aldı. Bu cezalarda amacın ortada olduğunu belirten Çebi, SABAH SPOR'a konuştu: "Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar. Bununla birlikte Beşiktaş başkanının ağzından, ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili TFF'nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunun söylenmesini engellemek istiyorlar.Spor kamuoyu için bundan daha önemli başka bir şey olamaz. Yabancı kuralı konusuyla gündem değiştiriyorlar. Konuyu kesinlikle kapatmayacağız. Kapattırmak isteyenlerin bu çaresizlik içindeki uygulamalarından da yılmayacağız."TürkiyeFutbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketler ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları kaldırdı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 21 gün ve 50 bin TL'lik cezaları iptal oldu.