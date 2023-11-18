Adalı: Onlar alıyorsa ben de alırım

Serdal Adalı ise TRT Spor'da şunları söyledi: "Beşiktaş'ı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendireceğiz.Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş'ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız! Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz.Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım! Stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz."