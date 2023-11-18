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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Adalı: Onlar alıyorsa ben de alırım

Adalı: Onlar alıyorsa ben de alırım
Adaylardan Serdal Adalı ise TRT Spor'da şunları söyledi: "Beşiktaş'ı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş'ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız! Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları. Ben de alırım! Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım! Stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz."

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Adalı: Onlar alıyorsa ben de alırım
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