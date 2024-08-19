Afili kartal!

Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiği karşılaşmada bir penaltıdan iki kez ağları sarsan ancak geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Samsunspor maçını boş geçen Ciro Immobile, dün akşam Süper Lig'de siftah yaptı. İtalyan yıldızın ligde bulduğu ilk iki isabetli şutta top iki kez ağlarla buluştu. Immobile'nin Beşiktaş formasıyla çıktığı maçlarda çektiği isabetli şutların tamamı gol oldu. Taraftarlar, tecrübeli futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.Siyah-beyazlıların flaş transferi Rafa Silva, daha sezon yeni başlamış olmasına rağmen farkını ortaya koydu. Portekizli yıldız, daha önce ülkesi dışında hiçbir ligde forma giymese de yeni takımına çok çabuk uyum sağlarken, Beşiktaş'ta oynadığı üç maçta da gol atmayı başardı.Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes, Antalya karşısında iyi oynadıklarını ve sahadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Şimdi artık önümüze bakmak ve maç maç gitmek zorundayız. Oyun planımızı uyguladık ve en iyi şekilde yerine getirdik. Bu sezon herkes birbiri için oynuyor. Böyle devam etmek istiyoruz" dediBeşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetine 2 asist yaparak damga vuran Rashica, şöyle konuştu: "İlk ve ikinci yarıya kötü başladık ancak çok fırsat yakaladık. Çok fırsatlar bulduk. Maçı kendimiz kolaylaştırdık. Çok şey değişti geçen seneden beri. Hocamız bizden ne istediğini biliyor. Yeniler de çok kaliteli isimler. Mutluyum, önemli olan çok gol atmamız. Skora kimin katkı yaptığı fark etmez."Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Samsun deplasmanından galibiyetle dönmesine rağmen hücumda beklenen etkisini gösterememiş, toplam 10 şut denemesinde bulunurken iki isabet sağlamıştı. Kartal'ın dün akşamki görüntüsü ise bambaşkaydı.Beşiktaş, 90 dakikayı 16 şut ve 6 isabetle tamamladı.BEŞİKTAŞ'IN Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Masuaku izin alarak gittiği ülkesinden dönmesine rağmen sol bekte görev yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, iki kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak bunlar gol olarak tabelaya yansımadı. Genç oyuncu 66. dakikada yenini Masuaku'ya bıraktı. Masuaku ise oyuna girdikten 19 saniye sonra sarı kart gördü.