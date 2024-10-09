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Giriş Tarihi: 9.10.2024

Al-Musrati’den veda kararı!

Al-Musrati’den veda kararı!
Geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'nın oynayacağı 2 maç öncesi Libya Milli Takımı'ndan ailevi sebepler nedeniyle affını isteyen Al-Musrati'den yeni bir karar geldi. Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan 28 yaşındaki ön libero, milli takımdan emekli olma kararını açıkladı. Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim. Bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında, çünkü koşullar hiç de uygun değil, ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" dedi.
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Al-Musrati’den veda kararı!
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