Al-Musrati’den veda kararı!

Geçtiğimiz günlerde 2025 AfrikaUluslar Kupası Elemeleri'ndeLibya'nın oynayacağı 2 maç öncesiLibya Milli Takımı'ndan ailevi sebeplernedeniyle affını isteyen Al-Musrati'denyeni bir karar geldi. Al-Ahrar isimli televizyonkanalına konuşan 28 yaşındaki ön libero,milli takımdan emekli olma kararını açıkladı.Musrati, "Derin bir düşünce ve istişaredensonra uluslararası futboldan emekliolmaya karar verdim. Bundan pişmanımama bu benim kontrolümdışında, çünkü koşullarhiç de uygun değil, ülkemeve halkıma bir şeylervermek istedim"dedi.