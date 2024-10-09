Al-Musrati’den veda kararı!

Geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri'nde
Libya'nın oynayacağı 2 maç öncesi
Libya Milli Takımı'ndan ailevi sebepler
nedeniyle affını isteyen Al-Musrati'den
yeni bir karar geldi. Al-Ahrar isimli televizyon
kanalına konuşan 28 yaşındaki ön libero,
milli takımdan emekli olma kararını açıkladı.
Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden
sonra uluslararası futboldan emekli
olmaya karar verdim. Bundan pişmanım
ama bu benim kontrolüm
dışında, çünkü koşullar
hiç de uygun değil, ülkeme
ve halkıma bir şeyler
vermek istedim"
dedi.