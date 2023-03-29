Alanya çok istedi

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Alanyaspor ile pazarlıklara başladı. Sözleşmesinde 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin Euro önerdi ancak Alanya 1 milyon Euro talep etti.Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen 3 kupa birden gören Ersin Destanoğlu, Valerien İsmael döneminde 9 lig maçında 11 gol yerken Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından formaya uzak kaldı. Sezon başında 2026'ya kadar sözleşmesini uzatan ancak şans bulamadığı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki eldivene, Güneş'ten transfer izni çıktı. Ersin'le Club Brugge'ün ilgilendiği ancak kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtildi.