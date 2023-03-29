Alanya çok istedi

Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesinde 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 30 yaşındaki başarılı orta sahanın kulübüne 500 bin Euro önerdi. Akdeniz ekibi ise söz konusu rakamın 2 katını talep etti
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Alanyaspor ile pazarlıklara başladı. Sözleşmesinde 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin Euro önerdi ancak Alanya 1 milyon Euro talep etti. Kartal, rakamıdüşürüp takas seçeneğini demasaya koyarak transferi bitirmeyihedefliyor.
ERSİN'E TRANSFER İZNİ
Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen 3 kupa birden gören Ersin Destanoğlu, Valerien İsmael döneminde 9 lig maçında 11 gol yerken Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından formaya uzak kaldı. Sezon başında 2026'ya kadar sözleşmesini uzatan ancak şans bulamadığı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki eldivene, Güneş'ten transfer izni çıktı. Ersin'le Club Brugge'ün ilgilendiği ancak kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtildi.